Theater am Steg wird erweitert und zum „Haus der Vereine“ ausgebaut

BADEN. Vielseitig, offen und lebendig ist das Programm, das im Theater am Steg geboten wird. Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen erfüllen die Räumlichkeiten in der Johannesgasse 14 ebenso mit Leben wie Faschingsfeste oder Jazz-Abende. Nun soll das Haus nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich aufgewertet und erweitert werden. Bürgermeister Stefan Szirucsek betont: „In Baden findet man eine starke Zivilgesellschaft sowie eine vielfältige Vereinslandschaft vor, die stetig wächst. Mit dem ‚Haus der Vereine‘ werden wir die Möglichkeiten für Vereine in Baden auf eine völlig neue Ebene heben. In den letzten drei Jahren habe ich gemerkt, dass der Bedarf von Badener Vereinen und Initiativen an geeigneten Räumen für Treffen, Beratungen, Besprechungen und Veranstaltungen zunimmt. Mit der Erweiterung des Theater am Steg um das nächste Gebäude in der Johannesgasse wird das, Haus der Vereine‘ entstehen - ein für Badener Vereine offenes Haus. Ein Haus als Symbol des zivilgesellschaftlichen Engagements an einem gut erreichbaren Ort. Durch die direkte Anbindung an das Theater am Steg stehen unseren Vereinen auch die beiden Säle des Theater am Stegs in noch größerem Ausmaß zur Verfügung. Davon profitiert auch das Projektcafé der Lebenshilfe.“

Die Erweiterung wurde in ihren ersten Schritten bereits in Angriff genommen: „Ein erstes persönliches Gespräch mit interessierten Vereinen sowie ein Lokalaugenschein haben bereits stattgefunden. Wie erwartet ist dieses Projekt auf breites Interesse gestoßen“, so Szirucsek. „In den nächsten Wochen möchte ich weitere Gespräche führen und die Bedürfnisse und Anforderungen mit interessierten Vereinen im Detail ausloten.“

In das Badener Budget soll das Projekt frühestens für 2021, wahrscheinlich aber für 2022 einfließen.