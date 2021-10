BAD VÖSLAU. 76.700 Zutritte konnten in der rund 19 Wochen dauernden Sommerfrische Saison 2021 ins Thermalbad Vöslau verzeichnet werden. Bedingt durch "Corona" waren das weniger als in "normalen" Saisonen. Es war eine sehr vielfältige Saison, gab es doch zwei 10-Jahres-Jubiläen (Schwimmender Salon und Kabane 21), der "Zukunftsevent" mit Influencerin Dariadaria und

Wohlgefühlt haben sich die Sommerfrischler*innen auch bei den zahlreichen Events und Angeboten des Thermalbades Vöslau. Die beiden Pop Up Dinners, gehostet von Mochi und Maka Ramen waren ebenso ausverkauft wie die Yoga Sessions mit Kathi Wallner. Die Rätselrallye für Kinder, die in diesem Jahr erstmals im Thermalbad Vöslau stattfand, geht nächstes Jahr aufgrund des großen Erfolges in die zweite Runde. Zahlreiche kulinarische, kulturelle und sportliche – alles, was es für echte Sommerfrische braucht – Erlebnisse rundeten das Programm im Thermalbad Vöslau 2021 ab. „Sommerfrische bedeutet auch Vielfalt. Das leben wir jeden Tag im Thermalbad Vöslau mit seiner großer Tradition und Zukunft“, so Hochebner. "Ein „Zukunftsevent“ war der Badenachmittag am 3. September, an dem mit Influencerin Dariadaria und rund 165 weiblich gelesenen Menschen alles gefeiert wurde, was an Frauen schön ist, nämlich alles", sagt Bad-Chefin Carina Hochebner. Die Wintermonate werden nun für Adaptionen, Renovierungen, Um- und Neubauten genutzt. „Wir freuen uns auf die Sommerfrische Saison 2022. Diese startet am 23. April 2022“, freut sich das Team des Thermalbades Vöslau.

Wer die Sommerfrische Saison verlängern will, kann dies mit einem Besuch in der Sauna oder mit der vielfältigen Thermalbad Vöslau Collection tun: Vöslauer | Thermalbad Collection (voeslauer.com)

