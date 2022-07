GROSSAU. (Bericht und Foto: Sebastian Lorenz) Nach Anzeige einer 16-jährigen Jugendlichen am 30. Juni wegen fortgesetzter häuslicher Gewalt und Nötigung durch ihren 37-jährigen Vater in Großau, wurde der Mann noch am gleichen Tag von Beamt*innen der Polizeiinspektion Bad Vöslau festgenommen und zum Sachverhalt befragt. Nach Abklärung des Sachverhaltes wurde der Mann am 1. Juli über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.