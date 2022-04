KOTTINGBRUNN. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Baden lenkte am 8. April 2022, gegen 21.30 Uhr, ein Moped auf der L151 im Gemeindegebiet von Kottingbrunn, aus Richtung Bad Vöslau kommend in Fahrtrichtung Kottingbrunn. Zur selben Zeit lenkte ein 21-Jähriger aus Wien einen Pkw in der entgegengesetzten Richtung. Am Beifahrersitz befand sich seine Mutter. Der 21-Jährige habe sich auf dem Abbiegestreifen eingeordnet, um kurz vor der Kreuzung mit der Vöslauer Straße nach links zu einer Tankstelle abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache sei es bei dem Abbiegevorgang zu Kollision mit dem Moped gekommen. Der 33-Jährige kam zu Sturz und erlitt Verletzungen schweren Grades. Er verstarb noch an der Unfallstelle.