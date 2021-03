Über 2000 in Traiskirchen geimpft

„Was waren das für Tage! So viele hoffende und glückliche Gesichter“, freut sich Traiskirchens Bgm. Andreas Babler über den erfolgreichen Abschluss der ersten Impfwoche in Traiskirchen, bei der von Dienstag bis Samstag über 2.000 Menschen ihre erste Impfdosis erhalten haben.

TRAISKIRCHEN. „Auch wenn ich selber beim Impfen noch nicht an der Reihe war, freute ich mich ganz persönlich für jede und jeden einzelne/n über seine erste Corona-Schutzimpfung mit. Danke an mein großartiges Team des Coronastabs der Stadt, in dem wir wochenlang, täglich bis in die Nacht hinein an der Organisation und Durchführung der Impfstraße gearbeitet haben", so Bürgermeister Andreas Babler.

Besonders dankt er Karin Akimesko, die als städtische Hauptkoordinatorin diese große Aktion so perfekt organisiert und durchgeführt hat, und den vielen Ärztinnen und Ärzten, an das Team des Samariterbundes und an alle administrativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Das war eine unglaublich große Leistung unserer Stadt“, so Babler