KOTTINGBRUNN. In den Mittagsstunden des 8. September wurde die Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn zu einer Tierrettung in die Wiener Neustädterstraße gerufen. Ein Kätzchen war seit gestern abgängig und wurde heute von der Besitzerin auf einem Hausdach entdeckt. Da jegliche Versuche die Katze mit Haushaltsleitern vom Dach zu holen scheiterten, wählte sie den Notruf. Unverzüglich rückten drei Fahrzeuge der Feuerwehr Kottingbrunn in Richtung Einsatzort aus. Vor Ort wurde das fast blinde Jungtier am Dach eines Wohnhauses kauernd vorgefunden. Mittels Arbeitskorb des Wechselladefahrzeuges wurden zwei Mitglieder zu der Katze gehoben und konnten diese mit einem beherzten Griff zu sich in den Korb holen. Nach kurzer Zeit konnte der kleine Ausreißer wieder an seine sichtlich erleichterte Besitzerin übergeben werden.