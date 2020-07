10 Jahre ist es her, dass Norberto Bertassi (Intendanz und künstl. Leitung) mit seinem Team im Sommer das erste Mal das Stadttheater Mödling bezogen hat und somit eine einmalige kulturelle Bereicherung für die Stadtgemeinde wurde.

BEZIRK BADEN/MÖDLING. Dank kräftiger finanzieller Unterstützung der Gemeinde, von Land & Bund, sowie von Sponsoren (Raiffeisenbank NÖ-Wien, Niederösterreichische Versicherung, Silver Living) und Kooperationen findet auch 2020 wieder ein Bühnen-Highlight statt, nur in einer anderen Locations als gewohnt.

Welturaufführung "TOM SAWYER UND HUCKLEBERRY FINN"

AB 14. AUGUST 2020 spielen über 20 Jugendliche, Kinder und erwachsene Profis, zum Teil auch aus dem Bezirk Baden, in "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" auf der Bühne in der EUROPA HALLE Mödling in einem neuen, wundervollen und auch spannenden teatro - Musical für die ganze Familie. Ein absoluter Klassiker in neuem Gewand! Lassen Sie sich überraschen! Begleiten Sie die beiden abenteuerlustigen Jungen in dunkle Höhlen, auf unheimliche Friedhöfe und ans Ufer des Mississippi. Denn wo die beiden auftauchen, wartet immer eine Überraschung. Und ein entflohener Häftling, der unberechenbare Indiana Joe. Aber vielleicht auch die große Liebe.

Tom Sawyers und Huckleberry Finns Erlebnisse werden mithilfe durchkomponierter Szenen, ins Ohr gehender Songs und schwungvollen Choreographien, die Groß und Klein begeistern werden, in Szene gesetzt. Einzigartig in Österreich ist die Realisierung des Musiktheaters, an der über 20 außerordentlich talentierte Jugendliche, Kinder sowie Profis teilnehmen. Die freie Theatergruppe "teatro" rund um den künstlerischen Leiter Norberto Bertassi erschaft so eine mitreißende Musicalfassung für die ganze Familie.

Als Grundlage dienen die Klassiker von Mark Twain ("Die Abenteuer des Tom Sawyer" und "Die Abenteuer des Huckleberry Finn"), der sogar lange in Wien lebte und in Kaltenleutgeben bei Wien "kurte". Neu im Team ist Musicaltänzerin und Tanzpädagogin Katharina Strohmayer, die für ausgetüftelte Choreografien verantwortlich sein wird. In Wien tanzte sie unter anderem in "Tanz der Vampire" und "Elisabeth".

On stage dabei sind natürlich die beliebten teatro-Talente, die schon in vergangenen Produktionen geglänzt haben und dafür auch mit dem ein oder anderen "Papageno" ausgezeichnet wurden (Intern. Jugendtheaterpreis). Unter anderem Publikumslieblinge Lorenz Pojer als Tom Sawyer und Moritz Mausser als Huckleberry Finn. Nina Hafner (als Becky), die 2018 die Hauptrolle in "Alice im Wunderland" mimte, wird auch wieder verzaubern.