PFAFFSTÄTTEN. Über 200 Personen, 25 Touren, 14 Guides, über 1900 Minuten! Beeindruckende Zahlen belegen den enormen Erfolg der Ortsführungen an den beiden Heurigen Dorf-Wochenenden in Pfaffstätten.

"Wer auf seinen Ort stolz ist, der zeigt ihn gerne her!" Unter diesem Motto konnte während des "Heurigen Dorfes Pfaffstätten" eine enorm spannende Route angeboten werden. Auch Ortschef Christoph Kainz konnte dabei längst vergessene Geschichten wieder entdecken: "Ein Mix aus historisch fundierten Quellen und amüsanten Geschichten über Pfaffstätten haben ein weiteres Mal den Wohlfühlort Pfaffstätten perfekt präsentiert."

So hat die Gemeinde Pfaffstätten gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsverein und dem Heimatkundemuseum ein ideales Programm für die ganze Familie konzipiert. Initiator war der geschäftsführende Gemeinderat Rainer Anhammer. Er sagt dazu: "Eine fantastische Aktion, ein tolles neues Highlight in Pfaffstätten."

Auch auf die Corona Sicherheitsmaßnahmen wurde genau geachtet, professionelle Audiogeräte haben beim Abstandhalten geholfen. Wer's verpasst hat, muss nicht traurig sein. Auch während des Genuss-Herbstes 2020 (erste beide Septemberwochenenden) werden wieder Ortsführungen angeboten. Die Termine werden auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.