SIEGENFELD (slorenz). Auch im stillen Siegenfeld geht es manchmal ruppig her. Die Beamten der Polizeiinspektion Baden konnten eine Serie von Sachbeschädigungen aufklären. In der Nacht von 20. auf 21. Jänner wurden mehrere Stromkästen und eine Verkehrstafel an der Gaadner Straße mit Graffitis beschmiert. Anhand der umfangreichen Ermittlungen konnten zwei 19-jährige Burschen als Verursacher ermittelt werden. Durch die Tat gab es mehrere Geschädigte. Die beiden Burschen gestanden die Sachbeschädigungen und leisteten Schadenswiedergutmachung, indem sie die Graffitis entfernten. Offenbar hatten sie in dieser Nacht zu viel Alkohol getrunken. Den beiden winkte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.