Tribuswinkler Bürgerlistenchefin wieder auf offener SPÖ-Traiskirchen Liste von Bürgermeister Andreas Babler

TRIBUSWINKEL. (Aussendung SPÖ) "Ich freue mich - speziell für unseren Stadtteil, wieder mit dabei zu sein", so die Chefin der Tribuswinkler Bürgerliste "Demokratische Bürger", Mag. Dr. Claudia Heinrich-Pretterklieber, die in die kommende Gemeinderatswahl wiederum als parteifreie Kandidatin auf der offenen SPÖ Liste von Bgm. Andreas Babler startet.

"Tribuswinkel liegt mir am Herzen. Nicht nur beruflich als Apothekerin, sondern vor allem als stolze Ur-Tribuswinklerin. Mir war und ist es immer ein großes Anliegen, meinen Stadtteil immer Stück um Stück lebenswerter zu machen. Da ist uns auch gemeinsam im Bürgermeister-Team in der letzten Arbeitsperiode viel gelungen", so Heinrich-Pretterklieber.

Tribuswinkel als millionenschwerer TOP-Investitions-Stadtteil

Und wahrlich: in der ersten Amtszeit von Andreas Babler erfuhr Tribuswinkel einen millionenschweren Investitionsschub.

Die Gestaltungspalette war beeindruckend: Die Eröffnung des neuen Radweges zwischen Tribuswinkel und der Schafflerhofsiedlung sowie die technisch herausfordernde neue Radanbindung über die A2 nach Oeynhausen waren ebenso dabei wie die Finalisierung des großen Tribuswinkler-Hochwasserschutzes, einem Millionenprojekt, dass sich über knapp 2 Jahrzehnte erstreckt hatte und nunmehr vielen TribuswinklerInnen und ihren Häusern direkten Schutz bietet.

Daneben die Großinvestitionen in die örtliche Feuerwehr mit dem neuen großen und österreichweit einzigartigen Großlöschfahrzeug und die notwendige Gebäudedachsanierung, die neue Mauergestaltung am Friedhof, dem völlig neugestalteten Kinderspielplatz, dem neuen jährlichen Eventhighlight "Kino im Schloss", den durchgesetzten baulichen Verkehrsaufmerksamkeitsflächen auf den Landesstraßen im Ortszentrum und zuletzt mit der knapp 2 Millionen Investition, mit welcher der über 60 Jahre alte Fußballplatz durch ein völlig neues modernes Fußballzentrum ersetzt wurde.

Vereinsleben fördern

"Darüberhinaus haben wir alle Tribuswinkler Vereine und Institutionen, von Pfarre bis Musik-, Kultur-, Sport-, Kinder- und Pensionistenverbände in ihrer so wichtigen Arbeit für die Vielfalt im Ort finanziell und in vielem mehr unterstützt", so der Bürgermeister.

Tribuswinkler Postpartner kommt

"Gerade in Umsetzung ist eines unserer großen weiteren Herzensanliegen: der neue Postpartner für Tribuswinkel. Die Verhandlungen sind nun endlich in der finalen Phase angelangt und wir erwarten die Eröffnung bereits in den nächsten Wochen", freuen sich Bgm. Andreas Babler und Gemeinderätin Mag. Dr. Heinrich-Pretterklieber über einen weiteren Meilenstein für Tribuswinkel.

Auch das Zukunftsprogramm für die kommende Periode, das in den nächsten Wochen gemeinsam mit unserem neuen örtlichen Gemeindeteam präsentiert werden soll," ist die beste Grundlage für die zukünftige Entwicklung in unserem Tribuswinkel", so Babler und Heinrich-Pretterklieber abschließend.