BADEN. Mit sehr strengen Corona-Regeln wurde in Baden der Bürger-Diskussionsprozess um Klimamaßnahmen der Zukunft abgeschlossen. Zur Präsentation der Ergebnisse waren Gemeinderäte und alle DiskussionsteilnehmerInnen - rund 70 Personen - am 19. Jänner in den 300 Personen fassenden Tanzsaal des Kolpinghauses geladen - unter der Voraussetzung von Dreifach-Covid-Impfung und Maske (1G+Booster+Maske).

Zur Vorgeschichte: Unter Leitung des Unternehmensberaters Klaus Weismann hat eine Art Badener Klimarat (18 Personen aus allen Bevölkerungsschichten) in mehreren Workshops über Klimamaßnahmen debattiert. Mit dabei natürlich auch der Leiter des Klimareferates, Gerfried Koch, der auch im Dezember rund 70 Einladungen an alle Beteiligten verschickte, inklusive der 41 Badener Gemeinderäte. "Die Teilnahme wird nur mit dreifacher Covidimpfung und Maske möglich sein", steht darin wörtlich.

Das empörte ÖVP-Gemeinderat Gottfried Forsthuber, der als Rechtsanwalt praktisch alle Coronamaßnahmen, darunter die Impfpflicht, vor dem Verfassungsgerichtshof bekämpft und auf audiatur.at dazu bloggt.

Forsthuber: "Diskriminierung"

Er antwortet auf das Einladungsschreiben so: "Ich verwehre mich entschieden gegen so eine diskriminierende Einladungspolitik, die nur der weiteren Spaltung der Gesellschaft dient. Die 1G+Booster-Regel bei dieser Veranstaltung ist völlig ungerechtfertigt, weil selbst eine Dreifach-Impfung die Verbreitung des Virus nicht verhindern kann. Ich fühle mich an der freien Ausübung meines Mandats gehindert."

Koch: "Hausherr bestimmt Regel"

Der Leiter des Klimareferates kontert: "Diese Veranstaltung unterliegt nicht der NÖ Gemeindeordnung, laut der die "freie Mandatsausübung" ermöglicht werden muss. Hier konnten die Einladenden - Bürgermeister und Vizebürgermeisterin - die Regeln vorgeben. Ich stehe voll dahinter." Vizebürgermeisterin Helga Krismer erklärt: "Wir wollten das so. Es war vor allem ein Info-Abend für die Gemeinderäte, und wir wollten ein Setting mit kleinen Arbeitsgruppen, da war die Booster-Maske-Vorschrift sicher gerechtfertigt, immerhin haben wir derzeit zehntausende Infektionen pro Tag. Wir wollten höchste Vorsicht walten lassen." Online wäre es nicht gegangen? "Wir wollten eben diese Arbeitsgruppen, das ist online auch nicht so einfach."

Tatsächlich waren schlussendlich rund 25 Personen in dem ehemaligen Tanzsaal. Die Opposition war laut Krismer der Einladung nicht gefolgt. Hätte es noch strengere Regeln geben können? "Ja", sagt Gerfried Koch. "Geboostert, Maske und PCR-Test!" "Willkür" ist es in jedem Fall für Gottfried Forsthuber. Er hofft, dass "die diskriminierende Einladungspolitik ein einmaliger Ausrutscher in der Hektik des Alltags" war. Die Klimarat-Ergebnisse sind bereits online auf baden.at/klimarat veröffentlicht. Und sind kurz zusammengefasst auch auf meinbezirk.at - hier - zu lesen.

Halten Sie eine dreifache Corona-Impfung (1G + Booster) als Zutrittsbedingung für notwendig?