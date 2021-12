Autos oder Kinder? Was ist der Stadtpolitik mehr wert? Um diese Frage wurde am 9. Dezember im Vöslauer Gemeinderat gestritten.



BAD VÖSLAU. Anlass war der Budget-Beschluss für das Jahr 2022. Darin sind nämlich nur 100.000 Euro für den Umbau der Volksschule Bad Vöslau vorgesehen. Und für die Folgejahre bis 2026 gibt es dafür sogar überhaupt kein Geld. Und dabei ist der gewachsene Raumbedarf in der Schule schon seit 2017 bekannt. Die 100.000 reichen gerade mal, um Container als Dauerlösung aufzustellen, und das, obwohl man bei entsprechender Budgetierung in ein paar Jahren fertig sein könnte. Im Gegensatz dazu sind für das geplante Parkdeck im Schlosspark schon 2022 1,4 Millionen von gesamt 1,9 Millionen budgetiert, kritisiert SPÖ-Stadtrat Wolfgang Reiterer. "Bei den katastrophalen Zuständen in der Schule sollten uns Autos unter einem Dach aber eher wurscht sein", forderte Reiterer eine Korrektur der Prioritäten. Dem schlossen sich alle Oppositionsfraktionen an. Alexander Laimer-Netsch (Neos): "Seit die Kurzparkzone im Zentrum kontrolliert wird, gibt es genug freie Parkplätze. Das Parkdeck ist vielleicht gar nicht nötig." Eva Mückstein: "Bis 2040 soll im Zuge der CO2-Reduktion der Individualverkehr um 40 Prozent gesenkt werden, ein Parkdeck ist da sowieso das falsche Signal". Auch ÖVP-Stadtrat Karl Lielacher und Peter Gerstner (FPÖ) sprachen sich für eine Umschichtung der Mittel zugunsten der Volksschule Gainfarn aus. Geht nicht, erläuterte der oberste Finanzbeamte, René Gneist, denn man könne nicht "Äpfel mit Birnen" vergleichen und einfach Geld umschichten. Das Parkdeck sei nicht mit dem Schulbau vergleichbar, weil es quasi ein "Gewerbebetrieb" der Stadt sei (Parkplätze werden zu 50 % vermietet) und man steuerbegünstigt bauen könnte. Was beim Schulbau nicht der Fall wäre. Man könne aber die Schulbaumittel in einem Nachtragsvoranschlag freigeben, sobald Geld vorhanden sei. Geplante Kosten wären 5,7 Millionen Euro. Liste Flammer-Stadtrat Harald Oissner: "Uns liegen die Kinder sehr wohl am Herzen. Wir haben in vier Jahren vier Schulprojekte verwirklicht." Die Fronten blieben verhärtet, das Budget für 2022 wurde nur mit den Stimmen der Liste Flammer abgesegnet. Und das heißt, hauchdünn mit 19 zu 18 Stimmen.

Zur Sache

Der derzeitige Schülerstand der VS Bad Vöslau beträgt 249 SchülerInnen in 12 Klassen. Für die Nachmittagsbetreuung der momentan 154 Kinder, darunter auch Kinder mit einem besonderen Betreuungsbedarf, steht lediglich 1 (!!) Raum vollständig zur Verfügung. Somit ist ein ständiges stundenplantechnisches Jonglieren um freie Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung zur Normalität geworden.

In Puncto fehlendem zweiten Turnsaal ist zu sagen, dass durch die im Lehrplan vorgesehene Aufstockung der Turnstunden für die 1. und 2. Klassen der Turnsaal mehrmals mit 2 Klassen gleichzeitig beschickt werden muss. In Pandemiezeiten der blanke Horror!

Reiterer: „Wenn der Bürgermeister und die Liste Flammer den Wohnungsbau und den dadurch resultierenden Zuzug in unserer Gemeinde zulässt, dann müssen aber auch die dafür notwendigen Bildungseinrichtungen den neuen Anforderungen entsprechend ausgebaut werden."