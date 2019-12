Grünes Spitzentrio startet in den Wahlkampf. Treffen Sie DIE GRÜNEN am Samstag, den 11. Jänner um 11 Uhr am Hauptplatz in Ebreichsdorf.

Das neu aufgestellte 12-köpfige Team bietet eine ideale Mischung aus Erfahrung gepaart mit vollem Elan. Als einzige politische Fraktion in Ebreichsdorf besteht es zu genau gleichen Teilen aus Männern und Frauen - bei DEN GRÜNEN wird Gleichberechtigung eben großgeschrieben!

Das spiegelt sich auch bei den drei Spitzenkandidaten: Maria Melchior ist seit vielen Jahren als Gemeinderätin aktiv und jeder – auch politische Gegner – schätzt ihren Einsatz für die BürgerInnen.

Am Weg in den Gemeinderat ist Josef Ahorn, der er für seine Tatkraft und Unerschütterlichkeit bekannt ist. „Unsere Initiative gegen die massiven Baumrodungen in den vier Ortsteilen braucht offensichtlich eine starke Stimme im Gemeinderat“, so der Bio-Landwirt Ahorn.

Neu auf der politischen Bühne ist Mag. (FH) Birgit Jung. Als zweifache Mutter bringt die gebürtige Waldviertlerin neue Energie ins Team und weiß auch um die Anliegen junger Familien. „In unserer stark wachsenden Gemeinde braucht es endlich einen Kinderarzt,“ fordert Jung und ergänzt „die entsprechende Gesundheitsversorgung vor Ort trägt natürlich auch zum Klimaschutz bei.“

Die Stadtgemeinde Ebreichsdorf kämpft mit allen typischen Problemen im Speckgürtel von Wien: der Bodenversiegelung, der Zerstörung von natürlichen Lebensräumen und damit dem Verlust von Naherholungsgebieten sowie ökologisch wertvollen Flächen. Erschwerend dazu kommt der immer noch fehlende Hochwasserschutz. Hier werden DIE GRÜNEN mit vollem Einsatz für eine nachhaltige und ressourcenschonende Stadtentwicklung kämpfen.

Eine dringende grüne Forderung ist die Umsetzung eines umweltfreundlichen Mobilitätskonzeptes, das alle Verkehrsteilnehmer – egal, ob zu Fuß, per Rad oder Auto – einbindet. „Es ist wichtig, dass wir in unserer Stadtgemeinde die Voraussetzungen für ein klimafreundliches Fortbewegen schaffen,“ betont Maria Melchior und weist auf den dringend nötigen Ausbau des Radwegnetzes und des öffentlichen Verkehrs hin.

Volle Transparenz bei allen Investitionen der Stadtgemeinde und somit die sinnvolle Verwendung unseres Steuergeldes liegt DEN GRÜNEN besonders am Herzen. „Wir stehen für ehrliches Teamwork, in dem „Freunderlwirtschaft“ keinen Platz hat,“ heißt es im Programm DER GRÜNEN.

DIE GRÜNEN hoffen am 26. Jänner 2020 auf eine starke Wahlbeteiligung und wollen als starkes Team in Ebreichsdorf, Weigelsdorf, Unterwaltersdorf und Schranawand voll Optimismus und Tatkraft an ihrer Vision einer positiven, grünen Zukunft arbeiten.