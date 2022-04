Österreichweit gibt es über 1.400 Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte, in Niederösterreich rund 300. Auf lokaler Ebene werden Diskussionen zu Europa-Themen geführt, bewusstseinsbildende Veranstaltungen organisiert und Fragen zu EU-Themen beantwortet.

EU-Landesrat Martin Eichtinger: „Wir brauchen ein starkes, nachhaltiges und erfolgreiches Europa. Im globalen Wettrennen um einen wettbewerbsfähigen und innovativen Wirtschaftsstandort Europa, braucht es ein Europa, das keine Grenzen kennt. Durch Kooperation und Zusammenarbeit schaffen wir zukunftsfähige Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unseren Regionen Niederösterreichs.“

NÖ/ PFAFFSTÄTTEN. Niederösterreich ist ein großartiger Ort zum Leben, der unzählige Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Durch EU-Förderungen profitierte Niederösterreich in den letzten Jahren enorm und wandelte sich vom industrialisierten Agrarland zum agrarischen Industrieland. Mehr als 11 Milliarden Euro konnten seit dem EU-Beitritt 1995 an Regional- und Agrarförderungen in Niederösterreich lukriert werden.

Europa-Gemeinderat Rainer Anhammer aus der Gemeinde Pfaffstätten: „Meine Generation lebt in einem friedvollen, geeinten Europa und profitiert enorm von der regionalen Entwicklung. Bis jetzt schien es selbstverständlich, jedoch hat uns die Pandemie und nicht zuletzt dieser unfassbare Krieg auf unserem Kontinent deutlich vor Augen geführt, wie wichtig der aktive Prozess für ein zukunftsfites Europa ist. Wir müssen im Gespräch bleiben und an einem gemeinsamen Europa arbeiten und der zentrale Ort dafür muss in der eigenen Gemeinde sein. Denn hier findet unser tägliches Leben statt – hier findet Europa statt.“

Weitere Informationen: https://www.noeregional.at/europagemeinderaetinnen/



Factbox: NÖ.Regional

NÖ.Regional ist die EU-Service Agentur in Niederösterreich und somit die Schnittstelle zwischen Gemeinden, Regionen und dem Land Niederösterreich. Im Fachbereich Europa informiert sie über aktuelle EU-Förderungen sowie internationale Austauschprogramme und EU-Fördercalls. Die EU-Beraterinnen und EU-Berater unterstützen und beraten fachkundig zu EU-Förderprogrammen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Weitere Informationen: https://www.noeregional.at/europa/

Fragen an den Europa-Gemeinderat:

Rainer Anhammer, warum engagierst du dich als Europa-Gemeinderat?

Mir ist ein geeintes und friedliches Europa wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass hier noch viele Aufgaben vor uns liegen. Als ich ein kleines Kind war und mit meiner Mutter wandern war, habe ich Sie gefragt: „Mama, wo ist jetzt dieser eiserne Vorhang gewesen?“ und heute erzählt Sie mir diese Geschichte mit einem strahlen in den Augen, denn Ihr war klar, dass meine Generation ohne diese Barrieren und Grenzen aufgewachsen ist. Ich will aktiv für diese Weiterentwicklung eintreten, diese Barrieren gehören überwunden und wir müssen jeden Tag an einem starken Europa der Zukunft arbeiten. Unsere Heimatgemeinden sind der Ort wo wir die stärkste Wirkung entfalten können. Darum engagiere ich mich mit vollem Herzen in meinem Heimatort und darüber hinaus.

Was ist dein nächstes Ziel als Europa-Gemeinderat für deine Gemeinde?

Wir haben eine Vielzahl an Aktivitäten gesetzt: als eine der ersten Gemeinden in Österreich eine EU Charta im Gemeinderat verabschiedet, Aktionen, EU BürgerInnen im Ort mit Ihren Kochrezepten ein Stück Heimat erzählen lassen, Malaktionen in der Volksschule, Aussendungen, etc. – nun planen wir ein Europafest im Ort und mein Ziel ist es, diesen Kommunikationsprozess über und für Europa weiterzuentwickeln und dieser Aktivitäten zu nutzen, um weiterhin Begeisterung zu entfachen.

Wie ist Europa in deiner Gemeinde sichtbar?

Im Gespräch untereinander, bei unseren vielen Aktivitäten und besonders im Zusammenhalt untereinander. Wir haben die Werte Europas zum Thema gemacht und die Identifikation damit gefördert. Europa zeigt sich in der Vielfalt, im Miteinander und in unserer Haltung.