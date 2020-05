Jakob, ein junger Klimaschützer

KOTTINGBRUNN. Der 17-jährige Kottingbrunn Jakob Klabischnig, aktuell Schüler der HLUW Yspertal, hat im Februar am Klimajugendrat im österreichischen Parlament teilgenommen. Uns erzählt er im Interview, wie es war.

BEZIRKSBLÄTTER: Wie kommt man zu der Ehre, in den Klimajugendrat entsandt zu werden?

JAKOB KLABISCHNIG: Ich wurde durch unsere Schülervertretung auf diese Einrichtung aufmerksam. Ich musste ein Anmeldeformular ausfüllen, mit Motivationssätzen.

Was interessiert dich an der Klimafrage besonders und wie hast du dich in den Klimajugendrat eingebracht?

Meine persönlichen Interessen liegen in der Agrarpolitik und im Thema Bildung. Hierzu brachte ich auch einige Vorschläge ein.

Wie gestaltest du dein eigenes Leben klimafreundlicher?

Ich versuche mich möglichst ressourcen- und verpackungssparend zu ernähren, ich lege möglichst alle Strecken mit dem Zug zurück und ernähre mich vollkommen vegetarisch.

Was macht dir am meisten Angst?

Am meisten Angst macht mir, dass wir in Zukunft nicht mehr so leben können wie heute, es werden ganze Inseln untergehen, riesige Klimaflüchtlingsbewegungen werden entstehen und auch in Europa werden uns extreme klimatische Bedingungen erwarten.

Welche Ergebnisse brachte der Klimajugendrat und wird er fortgesetzt?

Die Ergebnisse werden bereits im Nationalrat behandelt, jedoch wissen wir über derzeitige Fortschritte noch nicht Bescheid. Ebenso ist noch nicht bekannt ob der Klimajugendrat erneut zustande kommen wird.

Was oder wer hat dich für diese Fragen sensibilisiert? Mama? Fridays For Future? Schule? Zeitungsartikel? Freunde?

Für die Klimafrage sensibilisierte mich meine Mutter bereits in meine frühen Lebensjahr, auf Basis dieses Wissens entschied ich mich als weitere Fortbildung für die HLUW-Yspertal (höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft) welche einen Schwerpunkt für die Umwelt hat.

Wie stellst du dir eine ideale Welt vor?

Für mich wäre eine perfekt Welt eine, in der es keine Kriege, Armut sowie klimatische Probleme gibt.

Zur Person

Jakob Klabischnig ist 17 Jahre alt, geht erwähnt in die HLUW-Yspertal, hat aber noch keinen festen Berufswunsch.