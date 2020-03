Konstituierende Gemeinderatssitzung in Baden

Lokales

Coronavirus in Niederösterreich

Erst am Freitag sind 23 Schüler und ihre Lehrer aus dem Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn unter Quarantäne gestellt worden, nachdem ein Mitschüler aus Wien positiv auf Covid-19 getestet worden war – Samstagvormittag hat die Landessanitätsdirektion nun zwei Fälle des Coronavirus in Niederösterreich bestätigt. NIEDERÖSTERREICH. „Ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag positiv auf den Coronavirus getestet“, teilte heute Morgen der Leiter der...