BADEN (Ausssendung der NEOS BAden). Etwas überrascht waren, aber vor allem gefreut haben sich die Menschen in der Badener Innenstadt, als am Mittwoch, 5. Jänner, die Sternbringer unterwegs waren. Die Sternbringer – das Team von NEOS Baden – haben pink glasierte Kekssterne – Made in Baden – sowie Freude verteilt. „Auf Wunsch hätten wir auch gesungen“, so das NEOS Team augenzwinkernd. Schön waren schnelle, freundliche Begegnungen (mit Abstand) und der Austausch mit den in Baden lebenden und arbeitenden Menschen.

Die Aktion „Sternbringen“ haben NEOS Baden 2020 ins Leben gerufen. „Nächstes Jahr bringen wir wieder Sterne“, versichert das Team rund um die Gemeinderäte Helmut Hofer-Gruber und Gertraud Auinger-Oberzaucher.

Gefällt Ihnen die Idee des "Sternebringens"?