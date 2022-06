BAD VÖSLAU. Nach über zwei Jahren Pandemie ist die Gemeindepolitik wieder ins Rathaus zurückgekehrt. Die Gemeinderatssitzung am 23. Juni - jenem Tag, an dem bundesweit auch das endgültige Aus für die gesetzliche Impfpflicht verkündet wurde - fand wieder im gewohnten "Setting" im Festsaal statt. Geleitet wurde sie erstmals von Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub, der den entschuldigten Bürgermeister Christoph Prinz vertrat. Auch zwei weitere Mandatare (Lampl, Liste Flammer und Glockner, Grüne) waren entschuldigt. Abzuarbeiten waren 27 Tagesordnungspunkte.

Community Nurses

Unter anderem wurde die Anstellung von zwei Community Nurses und einer Bürokraft beschlossen. Dieses Projekt wird drei Jahre lang von der NÖ Landesregierung gefördert. Community Nurses haben die Aufgabe, ältere Personen auf deren Wunsch daheim zu besuchen und über diverse Hilfsmöglichkeiten zu beraten. Unterwegs werden die Community Nurses mit einem E-Auto sein, dessen Ankauf um 30.000 Euro ebenfalls beschlossen wurde. Die Kosten für das E-Auto sind ebenfalls in der Förderung enthalten.

Weitere Themen

Im Rahmen des Umbaues und der Erweiterung von Schloss Gainfarn wurden weitere Arbeiten vergeben. Die Grünen sprachen sich erneut gegen das "Luxus- und Prestigeprojekt Konzertsaal" aus. "Wir sind aber für die Sanierung des Schlosses," so Stadträtin Eva Mückstein.

Außerdem will Bad Vöslau ab 2023 wieder der NÖ Stadterneuerung beitreten. Dazu wurde ein Kurzkonzept erarbeitet, das die Punkte Wertschöpfung, erneuerbare Energie, Corporate Identity und Daseinsvorsorge umfasst. Vorab wurden bereits Projekte eingereicht, nämlich die Gestaltung von Schlossplatz und Badplatz und die Detailplanung Stadtzentrum. Die Grünen (Stadträtin Mückstein) vermissen "ernstgemeinte Bürgerbeteiligung". Die Neos (Gemeinderat Laimer-Netsch) verweisen darauf, die die Stadterneuerung als Tel des NÖRegional-Prozesses an sich ein Projekt der Bürgerbeteiligung sei.

Vor der Fertigstellung befindet sich der Urnenwald beim Friedhof Gainfarn, als Alternative zur herkömmlichen Urnenwand. Der Urnenwald besteht derzeit aus 38 Bäumen, bei jedem Baum können maximal zehn Urnen bestattet werden. Die feierliche Einweihung findet am 28. Juni 2022 um 16 Uhr vor Ort statt.

Strittigere Themen dieser Gemeinderatssitzung, die dreieinhalb Stunden dauerte, betrafen zwei Luxus-Wohnbauprojekte und Gebührenerhöhungen.