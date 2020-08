Wie Austern schlürfen die Welt retten könnte

Jetzt darauf zu warten, das Wir in Zukunft ausreichend Austern schlürfen, wird vermutlich zu wenig sein. Gemessen an der Motivation unsere Häuser und unsere Autos mit Solar zu versorgen oder unsere Beteiligungen grüner zu gestalten, wird es nie passieren. Aber ich will nicht heiliger als der Papst sein, denn selbst meine Verwandten und meine Schwestern haben die letzten Jahrzehnte auch nichts unternommen. Wie wir hier alle in ein Boot holen, weiß ich nicht. Auch scheinen die wenigsten die kognitiven Möglichkeiten zu haben, sich mit Energie oder Klima auseinander zu setzten. Gerade heute wo wir von den vielen Medien von einem Thema zu dem Nächsten gehetzt werden. Einkommenschwachen Menschen einen Vorwurf zu machen ist auch nicht fair, denn diese sind zu sehr mit den täglichen überleben beschäftigt. Bleiben nur noch sehr wenige Optionen, die Nachricht und die Dringlichkeit zu verstehen. Trotzdem beschreibe ich hier kurz eine der potentiellen Lösungen.

Warum sollten mehr Austern schlürfen? Kurz weil die Übersäuerung für die Ozeane extrem gefährlich ist und das Meer die beste verfügbare CO2 Senke ist. Und die Übersäuerung also das gelöste CO2, kann durch Kalken der Meere neutralisiert werden.

CaCO3 ist die Formel von Kalkstein, wenn wir jetzt mit konzentrierter Sonnenenergie das CO2 abscheiden und so Kalk gewinnen. Jedoch müssten wir das abgeschiedene CO2 dann in unterirdischen Kavernen speichern, vermutlich wird es zuwenig geologische Möglichkeiten dafür geben.

Aber es gibt eine Natürliche Quelle von Kalk(CaO): Schalentiere.

Wenn wir jetzt alle Menschen 365 Tage nur Muscheln essen würden, dann könnten wir unseren jährlichen CO2 Ausstoß neutralisieren. Siehe das Küchen Experiment von Dr Ye Tao.

Sein Argument ist ja auch dass wir ja durch weniger Kohle Emissionen den Dimming Effekt verlieren werden und so am Ende der Energiewende uns etwas überlegen müssten, daher schlägt er schwimmende Spiegel vor welche das Albedo erhöhen. Aber auch die Geschwindigkeit des Klimawandels hat einige überrascht.

Natürlich könnten wir unsere Städte auch gegen den Himmel hin verspiegeln oder zumindest weiß gestalten, jedoch wissen wir wie schwierig es ist im Gebäude Sektor Energieeinsparungen zu etablieren, denn für Architekten und Immobilienentwickler sind ja Betriebskosten noch immer kein Thema.

