1. Berücksichtigen Sie Ihre Bedürfnisse. Welche Art von Service benötigen Sie? Es gibt so viele Planer wie Auswahlmöglichkeiten, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Auswahl basierend auf Ihren Anforderungen einschränken. Hier sind Beispiele für die gängigsten Arten von Dienstleistungen, die Hochzeitsplaner anbieten:

a. Tag der Koordination (nur am Tag Ihrer Hochzeit anwesend, um sicherzustellen, dass alles professionell abgewickelt wird)

b. Ein Empfehlungs Service (der Planer empfiehlt basierend auf Ihren Präferenzen verschiedene Anbieter und Sie übernehmen die Einstellung und Kontaktaufnahme selbst)

c. Umfassender Service (der Planer kümmert sich um alles, von der Auswahl des Veranstaltungsortes, der Buchung der Kirche, der Hilfestellung bei Anbietern usw.)

... oder vielleicht haben Sie eine so kleine Feier, dass Sie den Planer nur brauchen, um ein paar kleine Details zu beaufsichtigen, während Sie sich um den Rest kümmern. Es ist deine Entscheidung!

2. Berücksichtigen Sie ihren Hintergrund und ihre Ausbildung. Wenn Sie zum Beispiel nach viel kreativem Input suchen, möchten Sie vielleicht einen Hochzeitsplanerin Zürich einstellen, der einen Hintergrund in einem kreativen Bereich hat – wie Kunst oder Grafikdesign. Vielleicht suchen Sie jemanden, der Ihnen die ganze Beinarbeit abnimmt und als Partner mit Ihnen zusammenarbeitet, Ihnen aber Raum für Ihre persönliche Kreativität lässt. Oder noch besser, Sie suchen jemanden, der ein gutes Gleichgewicht zwischen Kreativität und Organisation hat.

3. Berücksichtigen Sie ihre Erfahrung. Wie viele Jahre sind sie im Geschäft? Ein seriöser Planer ist bereit, seine Zuverlässigkeit und Erfahrung unter Beweis zu stellen. Beispielsweise können sie Ihnen Referenzen von früheren Kunden geben, damit Sie direkt mit ihnen sprechen können. Sie sollten offen dafür sein, Ihnen Beispiele von Hochzeiten zu geben, die sie in der Vergangenheit geplant haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Hochzeitsbildern und -videos zu zeigen. Und natürlich Referenzen von den Anbietern, denen sie am nächsten standen. Zögern Sie nicht, Ihren potenziellen Hochzeitsplaner nach diesem Arbeitsverlauf zu fragen, und seien Sie vorsichtig, wenn er diese Informationen nicht mit Ihnen teilen möchte.

4. Betrachten Sie ihre Ausbildung. Welche Ausbildung hat er/sie, bevor er Hochzeitsplaner wird? Kommt er/sie zum Beispiel aus einem verwandten Bereich wie Eventplanung? Dadurch erhalten Sie einen besseren Einblick in die Art von Planern, die sie sind, und was sie dazu gebracht hat, dies überhaupt professionell zu tun. Viele Planer sind nicht nur großartige Hochzeitsplaner – sie haben auch eine Leidenschaft für Hochzeiten und dies zeigt sich in ihrem Wissen über die neuesten Trends und Hochzeitsstile.

5. Berücksichtigen Sie ihre Kommunikations-, Organisationsfähigkeiten und Professionalität. Hat er/sie sich seit Beginn der Kommunikation mit ihm/ihr als professionell und zuverlässig erwiesen? Ein professioneller Hochzeitsplaner und einer, mit dem Sie täglich kommunizieren, sollte E-Mails umgehend beantworten. Die Antworten sollten gründlich sein – es kann sehr frustrierend sein, drei oder vier E-Mails senden zu müssen, um nur eine vollständige Antwort zu erhalten. Und wenn Sie einen Notfall bei der Hochzeitsplanung haben, möchten Sie sicher sein, dass sie schnell reagieren!

6. Betrachten Sie seine/ihre Persönlichkeit. Ihr Hochzeitsplaner sollte höflich und entgegenkommend zu Ihren vollen Terminkalendern sein; sie sollten flexibel und anpassungsfähig sein; ehrlich und realistisch über Ihre Hochzeits Vision und ob sie es mit Ihrem Budget verwirklichen können, um später unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Dies sollte von dem Moment an, in dem Sie beginnen, mit ihnen zu kommunizieren, ziemlich deutlich werden.

7. Berücksichtigen Sie die Gebührenstruktur. Ihr Hochzeitsplaner sollte im Voraus darüber informieren, wie er seine Gebühren berechnet, und Sie auf alle zusätzlichen Kosten aufmerksam machen, die später anfallen können. Wenn sie beispielsweise eine Pauschalgebühr erhoben, fragen Sie, ob dies alles inklusive ist und ob sie alles im Zusammenhang mit Ihrer Hochzeit am Zielort verwalten (nicht nur die Zeremonie und den Empfang zum Beispiel). Wenn Ihr Hochzeitsplaner hingegen auf Prozent- oder Stundenbasis arbeitet, fragen Sie nach, wie viele Stunden darin enthalten sind. Werden sie unbegrenzte Beratungen und Telefonate anbieten? Müssen Sie einen Teil der Hochzeitsplanung selbst übernehmen, wenn sich Ihr Hochzeitsbudget ändert und die prozentuale Gebühr sinkt? Diese Informationen zu haben, bevor Sie sich an einen Hochzeitsplaner binden, ist entscheidend, damit Sie genau wissen, wozu Sie sich verpflichten.

8. Betrachten Sie die Arbeitsphilosophie. Arbeitet er/sie alleine oder im Team? Es gibt keine richtige oder falsche Antwort - das ist sehr persönlich und jedes Paar weiß, was es bevorzugt! Wenn der Hochzeitsplaner jedoch alleine arbeitet, stellen Sie sicher, dass er für den Notfall einen Notfallplan hat - Sie möchten den Hochzeitstag nicht selbst beaufsichtigen, weil der Hochzeitsplaner krank geworden ist. Wenn sie hingegen im Team arbeiten, haben Sie den Vorteil, dass Sie verschiedene Personen zur Verfügung haben, aber auch wissen, wer Ihr Hauptansprechpartner sein wird. Diese Person sollte Ihr Ansprechpartner sein und an Ihrem Hochzeitstag zusammen mit dem Rest des Teams anwesend sein.

9. Überlegen Sie, wie Ihre Vision interpretiert wurde. Sie und Ihr Verlobter sind einzigartig, und Ihre Hochzeit Vision ist es auch! Ein professioneller Hochzeitsplaner sollte in der Lage sein, Ihre Vision und Ihren Input zu verstehen und daraus eine noch bessere Version Ihrer Traumhochzeit zu erstellen.

10. Berücksichtigen Sie schließlich und vor allem die Beziehung, die Sie zum Hochzeitsplaner haben. Die Verbindung, die Sie in den frühen Phasen der Kommunikation herstellen, wird den Ton dafür angeben, wie reibungslos die Planung Ihrer Hochzeit verlaufen wird, und Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Hochzeitsplaner jederzeit in Ihrem besten Interesse arbeitet. Diese Person wird ein wichtiger Teil Ihres Hochzeitstages sein und Sie werden sich wohler fühlen, wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten, dem Sie vertrauen und dem Sie vertrauen können.