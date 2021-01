BEREITS 220.000 NIEDERÖSTERREICH BEI NÄCHSTEN MASSENTEST ANGEMELDET

Es wurde beschlossen , die Niederösterreichische Bevölkerung ein zweites Mal mittels Antigen - Schnelltest auf eine mögliche Infektion mit dem Corona Virus zu testen.

Die Aktion läuft wieder unter dem Namen " Niederösterreich testet " und wird am

16. und 17. Jänner durchgeführt

vor dem Test Anmeldung erforderlich

www.testung.at/anmeldung

MEHR INFORMATIONEN:

www.testung.at

Gerichtet ist die Aktion an alle Personen ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich. Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden.

Das erste Testwochenende war im Bundesland am 12. und 13. Dezember 2020 über die Bühne gegangen. Unter Berücksichtigung der bereits davor bei Pädagogen und Polizisten durchgeführten Untersuchungen ergab sich damals eine Teilnahmequote von knapp mehr als 38 Prozent.

