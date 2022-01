24.01.2022 Mit dem heutigen Eintritt des Planeten Mars in das Steinbock Zeichen wird unsere Energie in konzentrierte Bahnen gelenkt. Ein Aufeinandertreffen von Feuer (Mars) und Erde (Steinbock) führt zur Kombination von Arbeitswillen, Genauigkeit und Realität. Unsere Ausdauer, Motivation und unser Durchhaltevermögen sind bis Anfang März gestärkt, wir bleiben mit vermehrtem Einsatz und längerem Atem an unseren Aufgaben dran. Die Ziele werden diszipliniert und konzentriert verfolgt. Unser gutes Gespür für Machtverhältnisse bringt uns in der Karriere langfristig nach oben. Sollten uns Steine in den Weg gelegt werden, so spornt uns dies noch zusätzlich an! Stehen Sie vor allem emotional voll hinter Ihren Entscheidungen, damit Sie nicht ins Wanken geraten, falls das Umfeld Sie verunsichern sollte. Planen Sie in diesem Zeitraum keine Gelenksoperationen oder gröbere chirurgische Eingriffe beim Zahnarzt! Suchen Sie sich ein geeignetes Ventil und reagieren Sie überschüssige Energie beim Sport ab! In Beziehungen legen wir wieder mehr Wert auf Treue und Verantwortung. Wir verlieben uns erst, wenn die Checkliste unserer Ansprüche abgehakt und alles unter Dach und Fach ist.

Dieser Mars verschafft insbesondere allen Stier, Jungfrau und Steinbock Geborenen einen Energieschub erster Güte, um ihren Projekten den letzten Schliff für einen erfolgreichen Abschluss zu verleihen! Auch die Skorpione und Fische profitieren von der erhöhten Ausdauer, sie können ihrer Vision mit der notwendigen Strukturiertheit und Konsequenz eine konkrete Form geben. Die Widder, Waagen und Steinböcke können heute bei der kleinsten Kritik ausrasten. Für Krebse, Steinböcke und Fische gilt: Stecken Sie Ihre Energie lieber in berufliche Ziele, Jupiter unterstützt ein Gedeihen Ihrer Projekte. Die Stiere und Steinböcke bringen mehr Schwung in ihr Liebesleben, die Waagen hingegen fühlen sich rasch von ihrem Partner bevormundet und manipuliert. Dem Wassermann wird der eine oder andere Stolperstein in den Weg gelegt, tragen Sie es mit Fassung, in ein paar Tagen entspannt sich die Lage! Die Fische werden vom Glück geküsst! Beruflich gelingt Ihnen momentan alles, was Sie sich vorgenommen haben und auch die Liebessterne strahlen wieder hell! Jupiter unterstützt Ihr Selbstvertrauen und Mars stärkt den Mut – machen Sie auf sich aufmerksam! Auch die Jungfrauen bekommen langsam wieder Aufwind, Venus und Mars steigern ihre Attraktivität und Pluto verleiht ihnen Macht und Einfluss.

