21.03.21 Die Venus betritt das Zeichen Widder und aktiviert damit ein direktes und impulsives Verhalten in Beziehungen. Wir sind offen für Liebesabenteuer, zeigen unsere Begeisterung und Zuneigung spontan und haben Spaß daran, jemanden zu erobern. Wir sind jetzt eher auf der Suche nach Lust und Vergnügen als nach partnerschaftlicher Sicherheit. Sollte das Ziel unserer Eroberungen uns abblitzen lassen, so finden wir mit Leichtigkeit eine Alternative. Mit unserer charmanten, erfrischenden Art knüpfen wir leicht Kontakte und übertragen unsere Lebensfreude gekonnt auf unsere Mitmenschen. Sollten in Ihrer Beziehung schwarze Wolken aufziehen, so scheuen Sie sich nicht davor, mit einem kurzen, heftigen Gewitter die Stimmung zu reinigen. Die anschließende Versöhnung können Sie auch entsprechend zelebrieren! Nehmen Sie sich vor spontanen Einkäufen und Investitionen in Acht, die Liebe auf den ersten Blick sollte speziell beim Kauf von Immobilien oder größeren Anschaffungen einer realistischen Prüfung weichen. Warten Sie damit ab, bis die Venus im Stier steht, dann können Sie den Wert der Dinge wieder besser einschätzen.

Die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze können jetzt leicht ihren Charme spielen lassen, neue Eroberungen machen oder werden selbst vom Blitz der Liebe getroffen. Die Krebse, Waagen und Steinböcke fühlen sich ein wenig vernachlässigt. Die Zwillinge und Wassermänner genießen jetzt besonders jede neue prickelnde Begegnung. Während die Zwillinge ihre Vorzüge glänzend zur Schau stellen können, überzeugen die Steinböcke durch intensives Werben und Flirten. Genießen Sie prickelnde Begegnungen und lassen Sie sich erobern!