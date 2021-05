GESCHÄDIGTEN: Christine und Harald Schachl " Wein & go " Bad Vöslau beim BAHNHOF

Der Vandalismus nimmt kein Ende. Wie so häufig in letzter Zeit, berichtete Badens Promifotograf über Sachbeschädigungen. Es scheint die neue Lieblings- Freizeitbeschäftigung mancher Leute zu sein sich am fremden Eigentum den Frust, anders kann man es nicht bezeichnen, abzubauen.

Archiv: © Robert Rieger

Text; Gabi Holnsteiner

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger