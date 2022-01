In diesem Bereich untersuche ich oft einen kleinen Teil der Entwicklung von Digital Signage, wie beispielsweise die Rolle von Digital Signage bei der Befriedigung des sich entwickelnden Medienhungers der Menschen; die Fähigkeit digitaler Schilder, die Funktionen traditioneller Schilder mit den interaktiven Aspekten digitaler Kioske zu verbinden; oder das Potenzial von Digital Signage, einen immer größeren Teil des Mediabudgets von Vermarktern zu beherrschen.

Obwohl dies wichtige Themen sind, möchte ich diesen Monat zu den Grundlagen von Digital Signage zurückkehren – insbesondere warum sollten sich professionelle Kommunikatoren Digital Signage zuwenden, um ihre wichtigen Botschaften zu übermitteln? Tatsächlich gibt es mehrere Gründe, darunter:

- Um die Sichtbarkeit eines Unternehmens zu erhöhen. Eines der größten Probleme von Einzelhändlern bei der Eigenwerbung besteht darin, den Marketinglärm zu durchdringen, der von jedem anderen Geschäft erzeugt wird – sei es im Radio oder Fernsehen, in Zeitungen und Zeitschriften oder durch die Schilder konkurrierender Ladenfronten. Digital Signage kann diese Ablenkungen durchbrechen, indem es die Aufmerksamkeit der wichtigsten potentiellen Käufer von allen auf sich zieht und lenkt – diejenigen in einem Geschäft, die bereit sind, Geld für einen Kauf auszugeben.

- Um die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten zu festigen. Stellen Sie sich einen Warteraum eines Autohauses vor, in dem Kunden sitzen und darauf warten, dass ihre Autos repariert werden. Mit gut positionierten Digital-Signage-Messaging – im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Fernseher, der einen Kabel-Nachrichtenkanal anzeigt – kann der Händler Sonderangebote für sein gefangenes Digital-Signage-Publikum als Belohnung für die Entscheidung, mit dem Händler Geschäfte zu machen, bewerben. Oder in einer Firmenumgebung kann ein digitales Schild in der Lobby verwendet werden, um geplante Verkäufer, Gäste und andere Besucher bei ihrer Ankunft willkommen zu heißen – ein einfacher Schritt, der guten Willen aufbaut.

- Um kritische Informationen effizienter bereitzustellen. In Notfällen kann ein vorhandenes Digital Signage-Netzwerk lebensrettend sein, da es äußerst wichtige Nachrichten liefert, die Mitarbeiter, Kunden und andere Gäste auf Ausgangsorte, Sturmunterstände und andere wichtige Informationen aufmerksam machen.

- Um Zeit zu sparen. Die Herstellung eines statischen, bedruckten Schildes ist arbeitsintensiv, teuer und zeitaufwendig. Die gleiche Nachricht kann mit einem digitalen Schild viel schneller erstellt und angezeigt werden. Hinzu kommen die wiederkehrenden Kosten für das Drucken neuer Schilder bei sich ändernden Anforderungen im Vergleich zur einfachen Aktualisierung eines digitalen Schilds mit wenigen Tastendrücken, und es dauert nicht lange, bis man mit einem digitalen Schild einen ordentlichen ROI erzielt.

- Um mehr Aufmerksamkeit zu erregen, als dies mit statischen, bedruckten Schildern möglich ist. Der andere Nachteil des Drucks ist, dass er statisch ist. Das menschliche Gehirn ist auf Bewegung programmiert. Unsere Augen werden automatisch von sich bewegenden Objekten angezogen. Digitale Schilder mit bewegten Videos sind dynamisch und nicht statisch. Sie zapfen etwas an, das von Natur aus menschlich ist, um Aufmerksamkeit zu fordern und es zu halten.

- Um die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern. Stellen Sie sich eine kleine Industrieanlage vor, in der das Management Hunderten von Mitarbeitern wichtige Informationen mitteilen möchte. Vielleicht sind es Produktionsquoten vs. tatsächliche Leistung; vielleicht ist es die mittlere Zeit zwischen versehentlichen Verletzungen von Mitarbeitern; Vielleicht sind es Lieferinformationen zu wichtigen Komponenten, die unterwegs sind. In all diesen Fällen – und in anderen, die zu zahlreich sind, um sie hier aufzuzählen – kann Digital Signage wichtige Informationen an die Belegschaft übermitteln, die für die Aufrechterhaltung einer sicheren und effizienten Umgebung von entscheidender Bedeutung sind.

Da haben Sie es - mehrere Gründe, warum Digital Signage eine wichtige und effektive Kommunikationsalternative ist, die professionelle Kommunikatoren nicht ignorieren können. Manchmal ist es gut, zu den Grundlagen zurückzukehren.

