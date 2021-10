Am Samstag, den 13.11.2021 sind alle Entspannungssuchenden herzlich ins Studio „StretchCat- Training zum Wohlbefinden“ in die Isidor Trauzl- Straße 12 in Baden eingeladen. In etwas mehr als einer Stunde werden wir mit Atem- und Entspannungsübungen zur Ruhe kommen, Körper und Geist eine Auszeit gönnen und uns mit langsamen, längeren Dehnübungen von Innen wärmen.

Beginn der Entspannungseinheit ist um 9 Uhr. Ein gemütliches Eintrudeln zehn Minuten vor Beginn ist sehr willkommen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Socken, eine angenehme Decke und, wenn vorhanden, eine eigene Matte. Die Teilnahmekosten betragen 15€ pro Person und werden an das Tierheim Baden gespendet.

Um Voranmeldung für die Übungseinheit wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Im Anschluss, von 10.30 bis 12 Uhr, lädt Bernadette ALLE (ohne Voranmeldung) zum Vorbeischauen, Plaudern, Informieren und Ausprobieren bei Tee und Kuchen ein.

Kontaktdaten:

StretchCat- Training zum Wohlbefinden

Isidor Trauzl- Straße 12, 2500 Baden

www.stretchcat.at

office@stretchcat.at

Tel.: 0681 103 206 86