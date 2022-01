Wir starten in ein neues Jahr und hoffen darauf, dass sich die gesundheitliche und wirtschaftliche Lage bessert. Doch von selbst ändert sich nichts zum Guten und es herrscht eine

Explosive Stimmung

Denn viele wollen nicht mehr warten und vergeblich hoffen, sondern werden aktiv: Die einen versuchen es mit kritischen Reportagen, die anderen gehen auf die Straßen, aber der Rest wartet auf die Politik und hofft, dass "die da oben endlich etwas Gescheites veranlassen“.

Solange das nicht passiert, wird es Demos geben. Doch diese Mischung aus Kritikern, welche mit Argumenten kommen, ängstlichen Menschen mit Bannern und radikalen Berufsdemonstranten mit teils rechtem Gedanken und Brandsätzen – ist höchst explosiv!

Möglicherweise entlud sich dieses angespannte Grundrauschen ausgerechnet zum Jahreswechsel? Denn die Medien meinen, wir hätten die

Schlimmste Silvesterbilanz seit Jahren

Diese explosive Stimmung zeigte sich auch zum Jahreswechsel 2021/22 in der „Schlimmsten Silvesterbilanz seit Jahren“ (Zitat ORF u. LPD NÖ).

Viele Menschen beobachteten diese Tendenz schon von Weihnachten an: So viele wie noch nie standen Schlange vor den Pyrotechnik-Verkaufsständen und der Krach begann 2021 schon eine Woche vor dem Jahresende. Doch am 31.12 wähnten man sich im Krieg, so arg war es.

So ist es kein Wunder, dass sich immer mehr Leute fragen „Wann wird privates Feuerwerk endlich zur Gänze verboten?“ Aber hilft es, wieder Verbote, einen Zwang auszuüben?

Bei uns donnerte es schon zu Mittag so stark, dass das Haus erzitterte, die Scheiben vibrierten und einem das Herz flatterte!

Die Polizei holen? Kurz ging mir das echt durch den Kopf. Aber wer die Beziehung zwischen ländlichen Exekutivorganen und den üblichen ortsbekannten Individuen kennt, weiß: Das kannst dir schenken! „Ach des is nur der Seppl-Deppl, der tuat eh nix“.

Erinnert wieder dran, wie etwa die Wiener Polizei den Wochenend-Anarchisten zuschaut, während sie ab Montag wieder Pendler, Spaziergänger und Parkbank-Besetzer verhaften ...

(Diese Freibrief-Behandlung diverser „Freunde“ der Polizei ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden ...)

In NÖ kam es nun gar zu einem Todesfall. Wie alle berichteten auch wir darüber und sind erschüttert. Nicht wegen der nahen Wucht der Kugelbombe (der Ort ist ja nicht weit von uns), sondern ob der Tragik.

Klar sind Klugscheisserei, Beschuldigungen usw. fehl am Platz. "Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein" meinte mal ein bekannter Zimmermann und stimmt: Ich war auch mal jung und dumm, hantierte mit dem Zeug und hatte mehr Glück als Hirn.

So wie die Vorwürfe aus 1000en Foren ist auch die mediale Ausschlachtung des Falles zu verurteilen. Wahrscheinlich liegt eh schon eine Beschwerde beim Presserat, wer weiß?

Wer sucht, der findet private Einzelheiten und Fotos des Opfers, ebenfalls diverse Gründe, warum dies so tragisch endete.

Wir ersparen uns diese Einzelheiten und schließen dies mit der Hoffnung ab, dass die Familie, die Freunde, die Kollegen, seine FF-Kameraden den Verlust überwinden können.

Abschreckende Wirkung?

Ok, ich kann's mir doch nicht verkneifen, sorry: Mit 23 war der Mann erwachsen, als FF Mitglied evtl. im Umgang bez. rascher Verbrennung versiert? Und trotzdem beging er einen tödlichen Fehler. Leider war scheinbar auch keiner der Anwesenden in der Lage, ihn zurückzuhalten?

Ja, es gibt Antworten auf diese Fragezeichen, doch zum einen geht uns das nichts an und zum anderen beschäftigt mich eine andere Frage mehr:



Ob der Fall eine abschreckende Wirkung hat?

Ich weiß nicht. Wir waren damals halb so alt wie das Opfer dieser Nacht und überlebten wahrscheinlich nur durch ein Heer an Schutzengerl.

Passiert ist damals auch vieles, doch wir lernten nichts daraus, weil man war ja soooo toll und schon so erfahren. Jene, die beim besoffen Mopedfahren, bei Mutproben und eben beim Hantieren mit explosiven Stoffen verunfallten, "hatten halt Pech ...".

Hilft ein Verbot, wieder ein „Zwang“?

Ergo hilft nur ein Verbot. Ok, ich bin kein Fan von Verboten, gell! Aber wenn's nicht anders geht, muss man die Leute irgendwie anders von ihrem gefährlichen Spiel mit dem Feuer abhalten.

Womit wir wieder bei Corona wären, bei der als "Zwang" empfundenen Impfpflicht und all den Protesten. (Wieder eine andere Geschichte ...)

mfg - Pezi von Zeit im Blick