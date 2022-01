Liebe LauffreundInnen,

viele von uns laufen ja am 31.12. oder am 1.1. des Jahres eine Runde und so auch ich, üblicherweise am 1.1. und üblicherweise auf einen Hügel in der Umgebung von Baden. Nachdem ich etwas spät loslaufe und erst kürzlich am Anninger war entscheide ich mich für den Pfaffstättnerkogel. Nicht gerade eine große Herausforderung, aber es solll ja auch kein harter Trainingslauf werden sondern ein lockeres Begrüßen des neuen Jahres. Damit es aber nicht gaaaanz einfach wird nehme ich mir vor die Hauptwege zu meiden und möglichst kleine und kleinste Wege und Pfade zu benutzen.

Es hat unglaubliche 13°, ich binde meine Jacke um den Bauch und laufe kurzärmelig los. Zunächst hinauf in den Kurpark Baden und zum Rudolfshof, dann hinunter nach Einöde. Ab da geht es vorbei am Waldtipi das Große Kiental hinauf. Viele Wanderer sind hier unterwegs, darum biege ich bald rechts ab und nehme den steilen Pfad hinauf zum Sandra-Platzl. Diese 500m mit 90 Höhenmetern in einem steilen Graben, teilweise mit tiefem Laub, sind eine gute Übung um zu schauen, wie es um meine Bergauf-Fähigkeiten nach den Feiertagen steht. Puls und Atmung gehen zwar rauf aber ich komme beim Sandra-Platzl an ohne einen Schritt gegangen zu sein oder sonst irgendwelche Probleme zu haben - sehr zufriedenstellend :-)

Eine Fotopause beim Sandra-Platzl muß sein und die Inspektion der "Notfall-Box" bringt interessante "Dopingstoffe" zu Tage. Aber ich verzichte darauf - die geplante weitere Strecke ist so schon kurvig und holprig genug. Ich laufe nicht geradeaus den Hauptpfad weiter bergauf sondern nehme das winzige Wegerl das erst nach Südosten, dann nach Süden den Hang entlang schließlich leicht bergab führt bis ich auf den Weg treffe, der durch das Kleine Kiental auf die Proksch-Hütte führt. Ab hier geht es nochmals etwa 300m und 60Hm steil, über Wurzeln und Steinstufen bergauf, zur Hütte. Wieder ein guter Abschnitt für ein Bergauf-Intervall das den Puls hochtreibt und richtig Spaß macht:-)

Der Blick von der Klesheim-Warte ist - wieder einmal - richtig toll. Im Wiener Becken wechseln sich schattige und in der Sonne leuchtende Bereiche ab, sogar Felder in zartem Grün lockern das überwiegende Braun der Landschaft auf. Im Osten Windräder die in der Sonne leuchten, im Süden der dunkle Schatten der Hohen Wand und des Schneebergs der teilweise in den Wolken steckt. Nur der kräftige kalte Wind hält mich davon ab, länger hier heroben zu bleiben.

Bergab laufe ich den kleinen Pfad rechts den Spielplatz entlang hinunter, über den Beethoven-Wanderweg drüber und den Föhrenweg weiter am - ich nenne es für mich den "Skulpturen-Garten" - vorbei. Den nackten "Herkules" und den Goldenen Hirschen habe ich schon öfters bewundert, doch das große Spiegelprisma ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Aber heute scheint das Abendlicht genau richtig zu sein, es wirkt fantastisch. Aus einem Blickwinkel ist es fast unsichtbar, scheint Teil der Landschaft zu sein. Aus einem anderen Winkel strahlt es wie ein Portal in eine andere Welt - faszinierend! Auch wenn es anders ausschaut - in seiner Art erinnert es mich an den schwarten Monolithen aus "2001 - Odyssee im Weltall" :-)

So schön meine Eindrücke und Erlebnisse bisher auch sind - kaum ein Lauf vergeht, bei dem ich nicht über Müll und Dreck in der Natur stolpere, so auch diesmal. Was ich tragen kann nehme ich mit und entsorge es in der nächsten Mülltonne - die Glasscherbe in der Hand war eine gute Übung, nur ja konzentriert und aufmerksam zu laufen ;-)

Trotzdem geht der Lauf sehr idyllisch und stimmungsvoll über den Wasserleitungsweg zurück nach Baden zu Ende: Die letzten roten Sonnenstrahlen auf den fernen Windrädern, Wanderer in den Weinbergen, der Harzbergturm im Abendrot, leuchtende Wolken in Form von Fischen, ein letzter Blick auf das abendliche Baden vom Beethoven-Tempel aus und das war's! Eigentlich nur eine kleine Runde, nicht einmal 10Km und knapp 400 Höhenmeter - aber wieder mit erstaunlich vielen Erlebnissen und Eindrücken!

Also, bis zum nächsten Mal, Baden und seine Umgebung haben verdammt viel zu bieten, schaut einmal nach :-)

Liebe Grüße

Hans