Der Hutwisch-Berglauf in Bad Schönau in der Buckligen Welt ist einer dieser netten kleinen Läufe der Buckl-Tour die ich so gerne habe. 5.5Km Länge und 430 Höhenmeter sind überschaubar, auch für Berglauf-AnfängerInnen geeignet aber ein wenig Respekt ist trotzdem angebracht.

Ich bin spät dran, mein "Einlaufen" besteht aus dem Lauf von meinem Auto zur Startnummernausgabe. Wolfgang Tobler, der Tour-Organisator, grinst als er mich kommen sieht, hält mir meine Startnummer gleich hin und meint "Hab eh gewusst, daß du ein wenig später kommst, Hans" ;-)

Na dann, auf zum Start, ich reihe mich weiter hinten ein und bei strahlendem Sonnenschein geht es 3 - 2 - 1 - LOS! Den flachen Teil zu Beginn durch den Kurpark benutze ich nochmals zum Aufwärmen, überhole aber schon mal ein paar Leute. "Hallo Jutta, wo ist denn der Markus?" frag ich Jutta Häusler als ich an ihr vorbeilaufe. "Dort vorne!" "Ah ja, ich seh ihn schon, neben dem Josef!". Der Markus Müller und der Josef Hödl sind langjährige Lauffreunde von mir die ungefähr mein Tempo laufen - die sind gute Orientierungspunkte, die werde ich im Auge behalten :-)

Der Weg führt in den Wald, es wird steiler und das Rennen ernst. Angenehm schattig und kühl ist es hier, ich finde schnell einen guten Bergauf-Rhythmus und trabe recht locker den Waldweg bergauf. Markus scheint keinen so guten Tag zu haben, ich überhol ihn bald, wink ihm zu und orientiere mich an Josef, der ein gutes Stück vor mir läuft. Bei den steileren Abschnitten wechsle ich bewusst vom langsamen Laufen in schnelles Gehen, gebe dafür aber bei flacheren Abschnitten wieder etwas mehr Gas.

Dadurch fallen mir der Manfred Ritter und der Manfred Meth auf die ich auf flacheren Abschnitten immer überhole, die aber auf Steilstücken an mir vorbeiziehen. Der Manfred Meth ist zwar nicht meine Altersklasse aber der Manfred Ritter ist sicher auch 60+, auf den muß ich aufpassen! Dieses Überhol-Spielchen zieht sich bis nach Km4 hin und macht mir echt Spaß! Dazu die schattigen Waldwege, dann ein hübscher kleiner Single-Trail, ja, dieses Rennen taugt mir!

Bei Km4 kommen wir auf eine Waldstraße die sich fast eben dahinzieht - auf die habe ich gewartet. Ich hoffe, daß ich hier meine beiden Verfolger abschütteln kann bevor der letzte Anstieg hinauf zur Kernstockwarte beginnt, also Tempo! Das klappt ganz gut, ich kann sogar Anette Kaltenbrunner überholen und bei der Spitzkehre hinauf zur Warte sehe ich daß außer Anette niemand mehr hinter mir ist. Sehr gut, ich muß das letzte Stück nicht mehr mit Vollgas laufen, bleib aber wachsam und auf Zug - nicht daß mich da noch jemand überrascht;-)

Vor der Warte applaudieren die Zuschauer und feuern uns an - "nur" noch die 100 Stufen hinauf, dann hab ich es geschafft. Die Treppe hoch hole ich Nicole Graf ein aber hier ist es zu eng um noch zu überholen und mich hetzt ja niemand mehr. Also laufe ich hinter Nicole in's Ziel - geschafft! Schnaufend, aber recht zufrieden begrüße ich die Freunde die bereits da sind und bin wieder einmal überrascht von dem traumhaften Rundblick den man hier hat!

Am Fuß des Turms ist die Labestelle aufgebaut und nach einer Stärkung mit Aufstrichbrot, Kuchen, Melone und Iso traben wir gemütlich wieder hinunter zum Start. Die Siegerehrung findet diesmal im Panoramastadion USC Hochneukirchen statt. Und ich bin wieder überrascht - es gibt sicher nicht viele Sportstätten von denen man eine so tolle Aussicht hat! Dann ist es soweit - welcher Platz ist sich für mich ausgegangen? So wie letztes Jahr Platz 2 in der Klasse M60+ - und verflixt, der Sieger, Oswald Flatzbauer, war grad mal 14 Sekunden schneller als ich ... ;-) Gratulation an der Sieger und auch an den 3. Manfred Ritter der eigentlich in der Klasse M70 wäre, nur gibt es die hier nicht!

Soviel vom für mich durchaus erfreulichen Hutwisch-Berglauf,

Liebe Grüße

Hans

P.S.: Vielen Dank an die Organisatoren für diese gelungene Veranstaltung, ich komme nächstes Jahr gerne wieder!

P.P.S.: Info's und Ergebnisse gibt es auf https://buckltour.at/events/hutwischberglauf