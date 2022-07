Nach zweimaliger Absage bzw. Verschiebung durch Sars-Cov-2 konnte der wunderbare Omar Sarsam das Publikum in der Kulturszene Kottingbrunn mit seinem neuen Kabarettprogramm „Sonderklasse“ begeistern.

KOTTINGBRUNN. (Bericht: Gerhard Maly) Der Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam ist ein echter Wiener. Hat also irakische Wurzeln mit tschechischen und kroatischen Einflüssen und ist in Österreich aufgewachsen, was seiner Meinung nach ein Privileg darstellt. 2004 stand er bei der Impro-Show „Hands Up“ im Wiener Kabarett Niedermair erstmals auf der Kabarettbühne. Gemeinsam mit Marc Bernhuber landete er als die „Discoparty Brothers“ den Hit „Disco, Disco, Party, Party“ mit mehr als 16 Millionen Klicks auf YouTube. Im Februar 2016 präsentierte Omar Sarsam sein erstes Soloprogramm „Diagnose: Arzt“, 2017 folgte das Adventprogramm „Oh Du Andere“. Von 2018 – 2020 war er mit seinem zweiten Kabarettprogramm „HERZALARM“ unterwegs.

Kabarettprogramm Sonderklasse

Im September 2021 hatte sein drittes Soloprogramm „Sonderklasse“ im Wiener Stadtsaal Premiere und konnte nun endlich in Kottingbrunn gezeigt werden.

Foto: Gerhard Maly

Und darum geht´s:

Ganz Andere, aber von Gleiche.

Suche Begleitung für einen Abend, 18-99 Jahre, Geschlecht egal. Die mich auf dem Weg vom Lebensretter bis hin zur völligen Systemirrelevanz begleitet. Gerne auch Paare oder Gruppen. Bewerbungen je nach Terminverfügbarkeit unter www.omarsarsam.com oder beim Veranstalter Ihres Vertrauens.

Mit anderen Worten: Gönnen wir uns gute 90 Minuten ohne Abstriche. Aber Sonderklasse.

Durchleuchtung erwünscht – Kontrastmittel: Musik.

Dieser Arztbesuch ersetzt keinen Arztbesuch.

Alle Klassen – Keine Kassen!

Nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt verschwimmen für Omar Sarsam manchmal die Grenzen dazwischen. Vollgepackt mit Besonderheiten aus beiden Welten ist er jedenfalls. Und reif für die „Sonderklasse“.

Tags darauf hätte Sarsam auf der Open-Air-Bühne im Kurpark in Baden auftreten sollen. Auf Grund von Gewitterwarnungen – die allerdings nicht eintrafen – haben die Veranstalter diesen Event in den Festsaal des Casinos verlegt. Dies bedingte, dass nicht alle Kartebesitzer auch das fantastische Programm miterleben konnten. Daher hier der Link zu den zukünftigen Terminen: https://www.omarsarsam.com/#TockifySection.