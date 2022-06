Entzückende Ballerinas in Spitzentutus, rockige Jazzdance-Nummern und eine eindrucksvolle Kurzfassung des klassischen Balletts Dornröschen; damit begeisterte ortner4DANCE am Wochenende knapp 2000 Zuschauer im Stadttheater Berndorf. Die jährliche SommerSHOW „Fairy Tales & Shooting Stars“ zeigte in 6 Showblöcken das gesamte Repertoire der Katzelsdorfer Ballettschule, die es in einem österreichweiten Ranking heuer unter die Top 10 geschafft hat.

Die über 450 Schülerinnen und Schüler der Ballettschule bilden wunderbar das breite Spektrum von ortner4DANCE ab. Während von den Jüngsten einige bei der diesjährigen Sommershow das erste Mal auf einer großen Bühne standen, präsentierten die erfahrenen Tänzerinnen und Tänzer jene Nummern, mit denen sie sich im Mai zu österreichischen Staatsmeistern beim Austrian Open kürten. Auch die Europameisterin im Lyrical Dance war mit dabei.

Zwei der insgesamt 6 Showlöcke waren den unterschiedlichen Tanzstilen gewidmet. Hier stellten die Ballett- und Jazzdance Klassen ihr Können ebenso eindrucksvoll unter Beweis wie die vielen Spezialkurse, a la DanceSing, American Step, Irish Tap, Kangatraining, ParaDance oder Taiji Quan. Die „4 Ortners“ (Angelika, Alexander, Ilona und Mutter Christine Isabella) sowie das gesamte Lehrerteam zeigten sich sehr stolz auf die Arbeit ihrer Schützlinge, die ihre Tänze mit voller Konzentration und ebenso viel Begeisterung auf der Bühne präsentierten.

In vier weiteren Showblöcken stand das klassische Ballett „Dornröschen“ im Mittelpunkt. Eine Erzählerin begleitete das Publikum durch das Märchen, während die Tänzerinnen und Tänzer das Königspaar und ihre Tochter Aurora, die Feen sowie den Prinzen, der die Prinzessin aus ihrem 100jährigen Schlaf erlöst, zum Leben erweckten. Bei der fabelhaften Inszenierung von Alexander Ortner brillierten die SchülerInnen in Solis, Gruppentänzen und mit schauspielerischen Qualitäten, die das Märchen nahezu zum Mitleben auf die Bühne zauberten.

„Wir möchten insbesondere jungen Menschen Tanz- und Theaterkultur vermitteln und näherbringen. Kultur verbindet und der Tanz ist eine wunderbare Ausdrucksmöglichkeit über alle sprachlichen, sozialen und ethnischen Grenzen hinweg.“, Alexander Ortner, künstlerischer Leiter der ortner4DANCE company.

Abgerundet wurde das zwei Tage lange Tanzfest mit den Ehrungen der langjährigen ortner4DANCE Tanz-Jubilare, sowie einem gemütlichen Beisammensein im Park des Stadttheaters Berndorf, bei dem die wunderschönen Eindrücke noch eine Zeitlang nachklingen konnten.

ortner4DANCE Sommershow –

ein Tanzvergnügen für die ganze Familie!