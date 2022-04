Ein Geheimtipp zu Ostern ist der Ostermarkt in der Fußgängerzone in Krems an der Donau.

Beginnend vom Steinertor zieht sich der Ostermarkt über die gesamte Fußgängerzone. Neben den zahlreichen Ständen kann man natürlich auch in den Geschäften bummeln. Zwischendurch laden zahlreiche Cafe's oder Lokale zum verweilen ein. Gerade bei schönem Wetter ergibt sich ein geselliges Treiben und die Menschen treffen sich in den zahlreichen Cafe's. Auch Musikdarbietungen gibt es zu bestimmten Zeiten. Die Fußgängerzone ist österlich geschmückt und bei herrlichem Sonnenschein ergibt sich eine fast südländische Stimmung. Wer möchte, der kann dann ins Hofbräuhaus am Steinertor einkehren und ein original Hofbräubier genießen.

Zum Ausklang des Tages noch ein Abstecher zur Donau und den Sonnenuntergang genießen.