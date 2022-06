Ersatzstoffe für traditionelles Delta-9-THCund -CBD tauchen heutzutage schnell im Rausch der Cannabiswissenschaft auf. HHC ist eines der neusten Cannabinoide, die auf den Markt kommen.

Es hat eine vergleichbare Wirkung wie THC, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es bei routinemäßigen Drogentests auftaucht.

HHC-O VAPE PEN



Da HHC gegen Oxidation, Temperatur und UV-Licht immun ist, ist es der höchste stabile Zustand von THC, sodass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass Ihr Vorrat verfällt und seine Wirksamkeit verliert.

Hier ist alles, was wir über HHC wissen, einschließlich seines rechtlichen Status und möglicher zukünftiger Anwendungen.

HHC-Destillation



Was genau ist HHC?





HHC-Thexahydrocannabinol wurde erstmals 1944 von einem amerikanischen Wissenschaftler erfunden, der dem natürlich vorkommenden THC H+-Ionen hinzufügte. Dieser Hydrierungsprozess ist derselbe wie der Prozess, der verwendet wird, um Pflanzenöl in Margarine umzuwandeln.

Obwohl Adams HHC aus THC synthetisierte, das aus typischem Marihuana gewonnen wurde, wird das Cannabinoid heute normalerweise aus Hanf synthetisiert, einer Cannabispflanze mit niedrigem THC-Gehalt, die der Gesetzgeber im Farmgesetz von 2018 in den USA als offiziell legal erachtete.

HHC kam 2021 nach Europa. Einige Pioniere der CBD-Industrie hoffen, dass dies ein neuer Wendepunkt für die Hanfindustrie wird. Da HHC technisch gesehen kein THC ist, sind Produkte mit niedrigem THC-Gehalt in den meisten EU-Ländern legal.

Sind alle HHC gleich?

Nach der Herstellung gibt es zwei verschiedene Arten von HHC-Molekülen: 9R-HHC spielt eine aktive Rolle bei der Bindung an die natürlichen Endocannabinoidrezeptoren des Körpers. Die molekulare Struktur von 9S-HHC ist etwas anders und seine Aktivität ist geringer als die von 9R.

Der Aktivitätsgrad von HHC-Molekülen hängt vom Produktionsprozess, der Charge und dem Rohmaterial ab, aber sie müssen mindestens zu 50 % aktiv sein, um wirksam zu sein. Normalerweise werden Bio-Hanfextrakte als Rohstoffe verwendet, und die erhaltenen Produkte weisen einen höheren Aktivitätsgrad auf.

Wie wird HHC hergestellt?



Denn HHC kommt organisch im Hanf vor, wenn auch nur in geringen Mengen. In einem aufwendigen Verfahren wird THC in der Nähe extremer Drücke und eines Reagens wie Nickel oder Palladium mit Wasserstoffionen überzogen.

Die molekulare Zusammensetzung von THC wird aufgebrochen und durch Wasserstoff ersetzt, aber die Eigenschaften und die Stärke des Cannabinoids sind im Grunde intakt. Diese konjugierte Version von THC hat mindestens 10 heute bekannte Isomere.

Die Interaktionsfähigkeit von THC mit den CB1- und CB2-Rezeptoren und den TRP-Schmerzrezeptoren wird durch diese scheinbar geringfügige Änderung erhöht.

Da THC außerdem in seinem Rohzustand besonders anfällig für Oxidation und Abbau ist, macht diese Modifikation seiner chemischen Zusammensetzung es viel langlebiger.

THC riskiert, Wasserstoffatome zu verlieren, wenn es oxidiert, und es werden abwechselnd 2 zusätzliche Doppelbindungen erzeugt. CBN (Cannabinol), die resultierende Substanz, hat nur ungefähr 10 % der psychotropen Kraft von THC.

Bei Kontakt mit Sauerstoff verliert HHC dagegen nicht annähernd so schnell seine Wirksamkeit. HHC ist auch hitze- und UV-lichtbeständig, was es zu einer ausgezeichneten Cannabis-Wahl für eine längere Haltbarkeit macht.

HHC Wandlung

Ist es sicher, HHC herzustellen?



In einer gut ausgestatteten Anlage kann HHC sicher erzeugt werden. Mit zunehmender Produktion steigen jedoch auch die Gefahren. Eruptionen sind ein mögliches Risiko bei HHC.

Unternehmen benötigen einen „explosionssicheren“ Bereich, um HHC sicher herzustellen.

Wie fühlt sich HHC an?



HHC hat ein Wirkungsprofil, das mit dem berauschenden Gefühl von THC vergleichbar ist. Es wird Sie euphorisch machen, Ihr visuelles oder akustisches Empfinden verändern, Ihren Hunger verstärken und Ihren Herzschlag vorübergehend erhöhen.

Viele HHC-Konsumenten stufen HHC zwischen Delta 8 und Delta 9 THC ein und beschreiben es als eher beruhigend als aufregend.

Tatsächlich impliziert die chemische Struktur des Cannabinoids, dass es viele der medizinischen und gesundheitlichen Wirkungen von THC hat, aber wenig Forschung hat sich mit seinem medizinischen Potenzial befasst.

In einer Studie zeigte das Cannabinoid Beta-HHC erstaunliche entzündungshemmende und analgetische Eigenschaften bei Nagetieren, erfordert aber weitere Forschung, um seine gesamte Bandbreite an gesundheitlichen Vorteilen zu bewerten.

Wird HHC Sie dazu bringen, einen Drogentest nicht zu bestehen?



Abgesehen von der langen Haltbarkeit von HHC betonen HHC-Konsumenten, dass es durch ein typisches 12-Panel-Drogenscreening nicht nachweisbar ist.

Einige Leute halten dies für ansprechend, da andere THC-Optionen, wie Delta-8- oder Delta-10-THC, beim Wasserlassen oder Bluttests von THC erscheinen, wenn sie in großen Mengen eingenommen werden.

Derzeit ist der Beweis für diese Behauptung in erster Linie subjektiv, während frühe Studien darauf hindeuten, dass sich HHC nicht in 11-Hydroxy-THC umwandelt. Dieser primäre THC-Metabolit ergibt einen positiven Test.

Wenn Sie diese Tests jemals bestehen müssen, liegt die Einnahme von HHC in Ihrer Verantwortung, da es nicht bestätigt ist.

HHC-O Vape Pen kaufen



Ist HHC sicher zu konsumieren?



Der jüngste Anstieg des Bewusstseins für HHC, wie andere Cannabinoide, wurde nicht durch strenge Untersuchungen seiner Toxizität und seines Nutzens erreicht; Viele der über HHC bereitgestellten Informationen sind anekdotisch.

Frühe Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass HHC ein Sicherheitsprofil zu haben scheint, das mit THC vergleichbar ist, mit dokumentierten Nebenwirkungen, die mit denen vergleichbar sind, die mit hohen THC-Dosierungen verbunden sind.

HHC kann die folgenden Nebenwirkungen verursachen:

Angst

Schläfrigkeit

Trockener Mund

Gesteigerter Appetit

Furcht

Schneller Herzschlag

Rote Augen

Ist HHC legal?



Technisch gesehen ist HHC nicht THC. In Europa sind Cannabisprodukte mit weniger als 0,3 % THC im Allgemeinen legal. Die Vorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich.

Beispielsweise kann in der Tschechischen Republik und der Schweiz der THC-Gehalt in Hanfprodukten 1,0 % erreichen. Wenn HHC oder jede Substanz mit der gleichen chemischen Struktur ist in Ihrem Land bereits als kontrolliertes Medikament aufgeführt, dann wird HHC vor Ort nicht als legaler Hanfextrakt angesehen.

In den USA ist die rechtliche Stellung von HHC und anderen Cannabinoiden, einschließlich Delta-8-THC, unklar.

Viele Anbieter argumentieren, dass es erlaubt ist, weil es natürlich vorkommt und keine Verordnung es verbietet. Da HHC jedoch nicht in großen Mengen organisch vorkommt, sind verschiedene chemische Schritte erforderlich, um brauchbare Konzentrationen zu erhalten.

Dennoch hat die Drug Enforcement Administration (DEA) unter dem Dach des Hanffarmgesetzes von 2018 eine vorübergehende Verordnung erlassen, um die Beschränkungen für Cannabis und seine Bestandteile zu erläutern. Entsprechend sind alle synthetisch gewonnenen Tetrahydrocannabinol-Substanzen der Liste I kontrollierte Substanzen.

Infolgedessen wird die Legalität von HHC hauptsächlich davon bestimmt, ob es sich um ein synthetisches oder natürliches Molekül handelt. Wenn der Richter entscheidet, dass HHC biologisch ist, muss das fertige Produkt aus Hanf hergestellt werden und weniger als 0,3 Prozent Delta 9 THC enthalten, um offiziell legal zu sein. Wenn es jedoch als synthetisch angesehen wird, ist es nach Bundesgesetz rechtswidrig, wie es D9 ist.

Die Realität ist, dass HHC etwas in der Mitte ist – es ist eine sogenannte „natürlich gewonnene“ Version von THC, aber die bestehenden Hanfregeln lassen keine große Komplexität zu.

Es ist schwer zu sagen, ob HHC rechtmäßig ist oder nicht, bevor ein Gerichtsurteil vorliegt oder eine Erklärung zu dieser Angelegenheit abgegeben wird, also nutzen Sie es in Ihrer eigenen Verantwortung.

Wie wählt man ein hochwertiges HHC-O-Produkt aus?



Wenn Sie sich für den Kauf von HHC-O-Produkten entscheiden. Dann wird durch unsere langjährige Erfahrung auf dem Cannabismarkt das Risiko, fehlerhafte Produkte zu kaufen, stark reduziert.

CoA



CoA, Analytikzertifikat. Es ist ein Prüfbericht, der von einem professionellen Labor durch Tests ausgestellt wird. Der CoA-Bericht muss mindestens diese wichtigen Informationen enthalten: Name des Herstellers, Testdatum, Produktchargennummer, Cannabidiolgehalt, Pestizidrückstände, Schwermetalle, Restlösungsmittel usw. Das Bestehen der oben genannten Tests ist eine notwendige Voraussetzung für ein gewissenhaftes Unternehmen die Qualität und Sicherheit der Produkte vor dem Verkauf von Produkten.

Ausrüstung



Sie werden feststellen, dass einige der im Angebot befindlichen Vape Pens inkompatible Zerstäuber und Akkupacks zusammengebaut haben, da sie von verschiedenen Herstellern stammen und ihre Kompatibilität fehlt. Es ist üblich, dass die Farbe unterschiedlich ist oder der Durchmesser der Batterie und des Zerstäubers unterschiedlich ist. Minderwertige Akkus oder instabile Spannung zwischen Akku und Kartusche oder Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Akku, was ebenfalls zum Explodieren des Akkus führen kann. Als regulärer Vape-Pen-Hersteller ist das Design der Geräte ganzheitlicher und stabiler.

Produzent

Hersteller sind sehr wichtig, besonders in Europa. Denn für die Gewinnung von Hanf ist in den meisten europäischen Ländern eine Genehmigung zur Verarbeitung phsykotroper Substanzen vom Pharmazeutischen Inspektor des jeweiligen Landes erforderlich. Der Erhalt einer Extraktionslizenz erfordert ein strenges Management des Produktionsprozesses, das einer pharmazeutischen Produktionslinie nahe kommt.

Während die meisten Unternehmen ohne Herstellung produzieren, sind nicht alle Produkte minderwertig, viele kleine Werkstätten stecken auch viel Liebe in ihre Produkte, weil sie vielleicht sehr professionelle Cannabis-Enthusiasten sind, nur noch nicht in der Lage sind, eine Lizenz zu bekommen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Wahl zu treffen, überprüfen Sie bitte die oben genannten Bedingungen, um eine Entscheidung zu treffen.

Takeaway



Während HHC ein Rätsel bleibt, ist hier ein kurzer Überblick über alles, was wir wissen:

HHC-O ist 1,5 mal stärker als HHC und wird "Super HHC" genannt.

Die beliebteste Methode der HHC-O-Produktion verwendet CBD als Rohmaterial, wandelt es zuerst in Delta-8 um, wandelt es dann in HHC um, fügt dann Acetat hinzu und reagiert mit einem Katalysator.

HHC-O hat eine haltbarere chemische Struktur und ist eine Kombination aus Temperatur, Licht und Luft. Besser verträglich als THC. Daher hat HHC eine viel längere Haltbarkeit als THC.

Herkömmliche THC-Drogentests identifizieren HHC nicht immer, aber dies sind meistens indirekte Daten.

