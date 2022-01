Der Trend, von zu Hause aus zu arbeiten, ist ein Trend, mit dem man rechnen muss, vor allem, wenn man die schiere Zahl der Menschen betrachtet, die ihren regulären Vollzeit-Schreibtischjob gegen die Gig-Economy eintauschen. Es gibt viele Gründe, warum Arbeitnehmer einen freiberuflichen Job annehmen möchten, entweder in Vollzeit oder als Nebenjob. Einige der häufigsten Gründe sind, dass sie ihr Einkommen aufbessern wollen, um über die Runden zu kommen, oder weil sie einen flexibleren Zeitplan wünschen.

In den USA sind etwa 50 % der gesamten Erwerbsbevölkerung Freiberufler. Dies stellt an sich schon einen riesigen Arbeitskräftepool dar, den Unternehmen potenziell anzapfen können, und dieser Arbeitskräftepool ist nicht durch den Standort beschränkt. Sie können problemlos auf Fachkräfte zugreifen, die Sie bei einer lokalen Anstellung vielleicht nicht hätten finden können. Wie können Sie also sicherstellen, dass Sie diesen Arbeitskräftepool optimal nutzen können? Wann ist der beste Zeitpunkt, um Freiberufler oder ein Team freiberuflicher SEO-Experten zu engagieren, die Ihnen bei der Optimierung Ihrer SEO-Kampagne helfen?

Wechselnde Arbeitsbelastung



Wenn ein Unternehmen wächst, gibt es Zeiten, in denen viel Arbeit anfällt, und dann wieder Zeiten, in denen es keine Arbeit zu erledigen gibt. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Freiberufler zu engagieren, denn Sie können Freiberufler je nach der aktuellen Arbeitsbelastung einfach einstellen und wieder einstellen. Es gibt viele Freiberufler, die Sie auf Projektbasis einstellen können. Auf diese Weise können viele Unternehmen ihre Gewinnspannen maximieren und vermeiden, Mitarbeiter einzustellen, die sie nicht unbedingt langfristig benötigen.

Wenn Sie seltene Qualifikationen benötigen



Wenn Sie sich dafür entscheiden, Freiberufler einzustellen, können Sie aus einem sehr großen Arbeitskräftepool wählen. Dies ist besonders nützlich, wenn eine Aufgabe, die Sie erledigen müssen, eine seltene Reihe von Fähigkeiten erfordert. Sie sind nicht an den Standort gebunden und können aus einer Vielzahl von Bewerbern auswählen. Das bedeutet auch, dass Sie Zugang zu Fachleuten mit unterschiedlichem Erfahrungsgrad haben, was sich natürlich auch auf den Preis auswirkt.

Wenn sich das Unternehmen die Ausbildung neuer Mitarbeiter nicht leisten kann



Die Ausbildung neuer Mitarbeiter ist teuer. Einer der besten Aspekte bei der Einstellung von Freiberuflern ist, dass es viele gut ausgebildete Freiberufler gibt, die wenig bis gar keine Schulung benötigen. Dies gilt insbesondere für erfahrene Designer, Texter oder Experten für digitales Marketing. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass Sie sie sofort einsetzen können. Neu eingestellte Mitarbeiter benötigen in der Regel ein bis zwei Monate Einarbeitungszeit, bevor sie ihre Aufgaben effizient erledigen können.

Wenn Ihr Unternehmen eine neue Sichtweise braucht



Da der Pool der Freiberufler so vielfältig ist, haben Sie Zugang zu Fachleuten, die eine Reihe von Perspektiven und Ausbildungen in ihrem Fachgebiet haben. Das ist unglaublich hilfreich, wenn Sie neue Ideen oder eine andere Perspektive brauchen oder wenn die derzeitigen Lösungen nicht die SEO-Ergebnisse bringen, die Sie von Ihrem Team erwarten. Sie können auch die Tatsache in Betracht ziehen, dass Sie Zugang zu Fachleuten haben, die so vielfältig wie möglich sind, so dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sie unterschiedliche Ansätze für dasselbe Problem haben und auch in der Lage sind, verschiedene Werkzeuge mit unterschiedlichem Wirkungsgrad zur Lösung eines bestimmten Problems zu nutzen.

Die Zusammenarbeit mit Freiberuflern ist jedoch nicht ohne einige Probleme. Da die Freiberufler von überall auf der Welt kommen können, kann die Abwicklung ihrer Zahlungen eine komplizierte Angelegenheit sein. Wenn Sie nicht bereits Tools wie die Rechnungsautomatisierung nutzen, die den Zahlungsprozess rationalisieren und es Ihnen ermöglichen, sich auf die wichtigeren Aspekte Ihres Unternehmens zu konzentrieren, sollten Sie deren Einführung in Betracht ziehen. Lassen Sie sich nicht von einer Kleinigkeit wie der Zahlungsabwicklung davon abhalten, die besten Freiberufler für Ihre Projekte zu finden.

Nun sind Freiberufler nicht die ultimative Lösung für jedes Problem. Es gibt Zeiten, in denen es viel besser wäre, interne SEO-Spezialisten einzustellen, und dies sind einige der zwingendsten Gründe, die Sie in Betracht ziehen sollten.

In-House SEOs haben ein besseres Verständnis für Ihr Unternehmen



Inhouse-SEO-Spezialisten wissen viel besser als freiberufliche SEO specialist, was Ihr Unternehmen braucht und was es erreichen will, sei es durch Lernen im Laufe der Zeit oder durch umfassende Schulungen. Sie kennen auch die indirekten Faktoren, die Ihr Unternehmen beeinflussen, wie z. B. Budgetbeschränkungen, Zeitrahmen, die Leistung Ihrer Teams und sogar die Teamdynamik. Die Effektivität lokaler SEO-Techniken variiert von Unternehmen zu Unternehmen, und ein interner Spezialist kann die Korrelation zwischen den Techniken herstellen, die Ihr Unternehmen am meisten benötigt.

Engagierte Zeit für Ihre Projekte



Ein weiterer großer Vorteil, den die Beauftragung eines internen SEO-Experten mit sich bringt, ist die Tatsache, dass er sich ausschließlich Ihren Projekten widmet, was bedeutet, dass er sich mehr Gedanken macht und sich um Ihre Bedürfnisse kümmert. Dies ist etwas, was freiberufliche SEO-Experten einem einzelnen Kunden nur selten bieten können, da ihre Zeit, ihr Fokus und ihre Ressourcen oft auf mehrere Projekte verteilt sind. Ein professioneller SEO-Experte ist in der Lage, viel schneller auf Probleme und Rückschläge zu reagieren.

Langfristige Kosteneffizienz



Es stimmt zwar, dass die Einstellung eines internen SEO-Spezialisten die Zahlung eines Vollzeitgehalts und von Sozialleistungen bedeutet, aber es kann sich als kostengünstiger erweisen, als jedes Mal einen neuen Freiberufler einzustellen, wenn Sie eine SEO-Aufgabe erledigen müssen. Je mehr Erfahrung Ihr interner Spezialist sammelt, desto besser versteht er, wie Ihr Unternehmen funktioniert und was es in Bezug auf SEO braucht. Die Beauftragung einer einzigen Person für eine einzige Aufgabe bedeutet auch, dass sie sich viel mehr Mühe geben kann, um sicherzustellen, dass die Aufgabe erfolgreich durchgeführt wird.

Die wahre Kosteneffizienz der Einstellung eines internen SEO-Spezialisten liegt in der Tatsache, dass sich die SEO-Regeln ständig ändern, und wenn Sie jedes Mal, wenn der Algorithmus geändert wird, einen anderen Spezialisten einstellen würden, würde Ihnen eine rechtzeitige Lösung für die Änderungen entgehen. Ihr hauseigener SEO-Experte hingegen hat die Trends beobachtet und weiß genau, wie sich diese auf die digitalen Marketingbedürfnisse Ihres Unternehmens auswirken werden.

Bessere Teamkohäsion und Zusammenarbeit



Zwischenmenschliche Interaktionen zwischen den Teammitgliedern sind zwar nicht notwendig, aber unvermeidlich. Dies gilt nicht nur für regelmäßige, nicht arbeitsbezogene Interaktionen, sondern auch für den normalen Geschäftsverlauf, insbesondere wenn Sie an einem großen Projekt arbeiten. Ein interner SEO-Spezialist ermöglicht eine regelmäßige Interaktion, um Informationen darüber zu sammeln, wie bestimmte Mitglieder des Teams arbeiten oder wie sie am besten als Team zusammenarbeiten können.

Die Bedeutung der Gruppendynamik für eine Organisation, geschweige denn für ein Team, darf nicht unterschätzt werden. Sie können ein Team aufbauen, das mit der Zeit immer besser wird, weil es lernt, effizienter zusammenzuarbeiten.

Unternehmen, die Freiberufler einstellen, haben diese Art von Zusammenhalt nicht, einfach deshalb, weil es so ist, als würde man ein Teil des Puzzles herausnehmen und nicht sicher sein, ob das gewählte Teil zum Rest des Bildes passt, das man bereits aufgebaut hat. Teams werden aufgebaut, nicht gekauft.

Kontrolle



Einer der wichtigsten Vorteile der Beauftragung eines internen SEO-Spezialisten besteht darin, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihren Spezialisten zu überwachen und anzuleiten. Mit der Kontrolle geht ein Höchstmaß an Transparenz einher. Solange Sie Ihrem SEO-Spezialisten vertrauen können, werden Sie in der Lage sein, mit Ihren geschäftlichen SEO-Aktivitäten fortzufahren, ohne sich Gedanken über Sabotage oder die Verwendung von Black Hat SEO-Methoden machen zu müssen. Obwohl es am besten ist, Ihrem SEO-Spezialisten ein hohes Maß an Autonomie zu gewähren, sind Kontrolle und Transparenz wirksame Präventivmaßnahmen.

Die Möglichkeit zum Cross-Training



Wachstum ist einer der Hauptvorteile der Einstellung von Inhouse-Spezialisten für jede Aufgabe. Ihr Team kann sich weiterentwickeln und wird seine Aufgaben immer besser erfüllen, wenn es richtig geschult und gefördert wird. Cross-Training ist ein Vorteil, der aufgrund der Art der SEO-Aufgaben oft übersehen wird. Das schließt jedoch die Möglichkeit eines Cross-Trainings nicht völlig aus, so dass Ihre Teammitglieder von einander lernen können. Dies trägt zur persönlichen Entwicklung bei und sorgt dafür, dass im Falle des Ausfalls eines Teammitglieds andere Teammitglieder einspringen und die Lücke vorübergehend füllen können.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Geschäftsbetrieb zuverlässig funktioniert, was mit ziemlicher Sicherheit zu stabilen Einnahmen und Wachstum führt.

SEO ist ein schwieriges Geschäft, denn die Anforderungen an Fähigkeiten, Wissen und Erfahrung sind hoch. Es gibt nur einen minimalen Spielraum für Fehler, und die kleinsten Änderungen können sich exponentiell auf Ihre Kampagne auswirken. Aus diesem Grund müssen Sie sorgfältig zwischen einem freiberuflichen SEO-Spezialisten, einem internen SEO-Spezialisten oder sogar beidem wählen.