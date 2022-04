BEZIRK BADEN. In meinem Heimatbezirk Baden gibt es zahlreiche wunderschöne Ausflugs- und Wanderziele, die faszinierende Eindrücke und Erlebnisse bieten. Zusätzlich ermöglichen so manche Seitenblicke auch abseits der Hauptattraktionen ein besonderes Vergnügen, denn dem wachsamen Auge offenbaren sich unter anderem immer wieder neue Motive und Ideen für interessante, unterhaltsame Rätselaufgaben.

Sozusagen als Indoor-Rätselspaß für die derzeit kalten und trüben Tage habe ich Euch wieder ein Rätsel mitgebracht. Die heutige Rätselfrage lautet: Wo und in welchem Gebäude befinde ich mich hier?

Einige Anmerkungen und Hinweise zur Lösungsfindung:

... Das gesuchte Bauwerk befindet sich in einem ausgedehnten Park im Bezirk Baden in Niederösterreich. In diesem Park wurde auch ein künstlich aufgestauter Teich angelegt.

... Das Anwesen, in der sich das gesuchte Objekt befindet, gilt als eine der bedeutendsten Anlagen des Historismus in Österreich.

... Das Hauptgebäude ist die eigentliche Attraktion und wurde am Fuß eines bewaldeten Steilhangs unterhalb einer aus dem 12. Jahrhundert stammenden Ruine errichtet, es wird derzeit umgebaut.

... Die gesuchte Baulichkeit ist sozusagen ein Nutz- und Nebengebäude und liegt südseitig des Parks in der Nähe des Portierhäuschens.

... Es hat zwei äußerst wichtige Funktionen.

... Zum Abschluss noch ein Tipp: Ihr seid sicher schon mal an dem gesuchten Gebäude vorbeispaziert, entweder direkt vor Ort oder virtuell in einer meiner Bilddokumentationen. ;-)

Viel Vergnügen beim Rätselraten & liebe Grüße Silvia