Viele Menschen auf der ganzen Welt essen Croissants. Sie ist in Frankreich, aber auch in Österreich und anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden sehr beliebt.

In diesem Artikel beschreiben wir, was genau das perfekte croissant ausmacht und geben Ihnen ein praktisches Rezept, mit dem Sie selbst leckere Buttercroissants herstellen können!

Herstellung von Croissants



Dieses Rezept ergibt etwa 15 gute Croissants, plus einige abgeschnittene Teigstücke, die Sie für weitere originelle Croissant-Kreationen verwenden können.

Wenn es Ihnen nicht gleich beim ersten Mal gelingt (was ganz normal ist), können Sie sich vielleicht damit trösten, dass unsere ersten Versuche auch nicht gerade "croissantwürdig" waren. Aber wie Sie wahrscheinlich sehen können, haben wir durchgehalten, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aber wir müssen zugeben, dass dies ein schwieriger Prozess ist und bleibt. Man muss wirklich sehr genau und aufmerksam arbeiten, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Also weg mit schreienden Kindern, hyperaktiven Tieren, aufmerksamkeitsheischenden Gadgets und all den anderen Ablenkungen! Legen Sie eine passende Croissant-Backmusik auf und machen Sie sich an die Arbeit....

Das Croissant-Rezept



Der Hörnchenteig



Stellen Sie den Teig am Abend her und lassen Sie ihn über Nacht bis zum nächsten Morgen im Kühlschrank ruhen. Die Zutaten für den Hörnchenteig in die Schüssel des Standmixers geben und 3 Minuten lang kneten (6 bis 8 Minuten mit der Hand), bis sich der Teig zusammenfügt und eine mittlere Glutenentwicklung erreicht ist.

Sie wollen nicht, dass sich in diesem Stadium zu viel Gluten entwickelt, denn dann wehrt sich der Teig während des Laminierens zu sehr. Formen Sie den Teig zu einer Scheibe, nicht zu einer Kugel, bevor Sie ihn in den Kühlschrank legen, damit er sich am nächsten Tag leichter ausrollen lässt. Die Scheibe auf einen Teller legen, mit Frischhaltefolie abdecken und bis zum nächsten Morgen im Kühlschrank ruhen lassen.

Ausrollen des Teigs



- Die kalte Butter (direkt aus dem Kühlschrank) der Länge nach in 1,25 cm dicke Scheiben schneiden.

- Legen Sie die Butterstücke auf Backpapier und formen Sie ein 15 cm x 15 cm großes Quadrat.

- Die Butter mit einem weiteren Stück Backpapier bedecken und mit einem Nudelholz zu einem 19 cm x 19 cm großen Quadrat flachdrücken.

- Schneiden Sie die Ränder der Butter ab und legen Sie die abgeschnittenen Stücke oben auf das Quadrat.

- Legen Sie das Papier wieder auf die Butter und schlagen Sie nun leicht, bis Sie ein 17 cm x 17 cm großes Quadrat erhalten.

- Wickeln Sie die Butter in das Papier ein und legen Sie das Paket in den Kühlschrank, bis Sie es wieder brauchen.

- Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Den Teig zu einem 26 cm x 26 cm großen Quadrat ausrollen. Versuchen Sie, den Teig so gut wie möglich gleichmäßig dick auszurollen.

- Die Scheibe aus dem Kühlschrank nehmen. Legen Sie das Teigquadrat so hin, dass eine der Seiten zu Ihnen zeigt, und legen Sie die Butter in einem 45-Grad-Winkel darauf, so dass ein Punkt der Butter zu Ihnen zeigt.

- Falten Sie eine Teiglasche über die Butter, so dass die Spitze des Teigs die Mitte der Butter erreicht. Machen Sie das Gleiche mit den anderen drei Klappen. Die Ränder der Teigklappen sollten leicht überlappen und die Butter wirklich vollständig umschließen. Drücken Sie die Ränder leicht mit der Handfläche an, um die Nähte zu versiegeln.

Jetzt beginnen Sie Ihre erste "Runde". Der Teig mit der beiliegenden Butter sollte ausgerollt werden.

- Den Teig mit einem leicht mit Mehl bestäubten Nudelholz auf einer ebenfalls leicht mit Mehl bestäubten Fläche zu einem Rechteck von 20 x 60 cm ausrollen. Rollen Sie den Teig von der Mitte aus zu den Rändern hin aus, nicht von einer Seite der Teigplatte zur anderen. Diese Technik hilft Ihnen, den Teig gleichmäßig dick zu halten. Sie können den Teig auch um 180 Grad drehen, um ihn schön gleichmäßig auszurollen, da man beim Ausrollen mehr Druck ausübt, wenn man von sich weg rollt als zu sich hin. Sie können diese Techniken bei allen Schritten dieses Rezepts anwenden. Konzentrieren Sie sich darauf, den Teig zu verlängern, anstatt ihn zu verbreitern, und versuchen Sie, die Kanten so gerade wie möglich zu halten.

- Den Teig dreifach falten, so dass drei Schichten entstehen (eine Seite zu einem Drittel des Teigs falten und die andere Seite darüber legen), mit Frischhaltefolie abdecken und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Drehen Sie den Teig nach jeder Runde um 90 Grad, bevor Sie ihn erneut ausrollen. Das offene "Ende" des Teigs sollte bei jedem Ausrollen zu Ihnen zeigen. Nach der zweiten Runde lassen Sie den Teig weitere 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Nach der dritten Tour lassen Sie den Teig über Nacht bis zum nächsten Morgen im Kühlschrank. Dann ist Tag 3 und endlich der Tag, an dem die Croissants gebacken werden!

- Teig auf 20 cm x 60 cm ausrollen

- Falten

- 30 Minuten im Kühlschrank

- Drehen um 90 Grad

- Den Teig auf 20 cm x 60 cm ausrollen

- Falten

- 30 Minuten im Kühlschrank

- Drehen um 90 Grad

- Teig auf 20 cm x 60 cm ausrollen

- Falten

- Teig über Nacht in den Kühlschrank stellen

- Drehen um 90 Grad

- Den Teig auf 20 cm x 110 cm ausrollen

Aufteilen des Teigs



- Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Legen Sie ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche.

- Nun rollen Sie den Teig vorsichtig zu einem langen und schmalen Streifen von 20 cm x 110 cm aus. Wenn der Teig während dieses Vorgangs zu schrumpfen beginnt, falten Sie ihn in drei Teile und lassen Sie ihn 10 bis 20 Minuten im Kühlschrank ruhen, bevor Sie fortfahren. Kämpfen" Sie nicht mit dem Teig, wenn er sich weigert, länger zu werden, sondern wenden Sie diese Methode an. Es ist eine Schande, zwei Tage Arbeit zu ruinieren!

- Wenn der Teig die gewünschte Länge erreicht hat, heben Sie ihn vorsichtig an, so dass er sich auf beiden Seiten leicht zurückzieht. Auf diese Weise schrumpft der Teig nicht weiter, wenn Sie ihn schneiden. Hinweis: Der Teigstreifen sollte so lang sein, dass eine Länge von etwa 100 cm übrig bleibt, auch wenn Sie einige Enden abschneiden müssen, um sie gerade zu machen.

Die Formen der Croissants



Für den nächsten Schritt benötigen Sie ein Maßband oder Lineal und einen Pizzaschneider:

- Legen Sie ein Maßband an der Oberseite des Teigs entlang. Mit dem Pizzarad alle 12,5 cm einen Schnitt in den Teig machen (insgesamt 7 Punkte). Legen Sie nun das Maßband an der Unterseite des Teigs entlang und machen Sie den ersten Schnitt bei 6,25 cm. Schneiden Sie dann alle 12,5 cm von diesem Punkt aus weiter (insgesamt 8 Punkte). Die untere und die obere Markierung stehen also nicht in einer Linie, sondern in einem Winkel zueinander und bilden die Grundlage für Ihre Teigdreiecke.

- Machen Sie nun einen diagonalen Schnitt von der oberen Ecke zum ersten unteren Schnitt. Schneiden Sie den Teig diagonal über die gesamte Länge ein. Ändern Sie dann den Winkel und schneiden Sie von der anderen oberen Ecke zum unteren Schnitt, um Dreiecke zu bilden. Diesen Vorgang über die gesamte Länge des Teigs wiederholen. Auf diese Weise erhalten Sie 15 Dreiecke und einige Teigreste (die Sie ebenfalls verwenden können!).

Nun in der Mitte der kurzen Seite jedes Teigdreiecks eine 1,5 cm lange Vertiefung eindrücken.

- Jedes Dreieck sehr vorsichtig auf etwa 25 cm ausdehnen. Dies wird oft mit der Hand gemacht, aber wir haben festgestellt, dass das Strecken mit einem Nudelholz, wiederum sehr sanft, fast ohne Druck auf den dreieckigen Teig auszuüben, für uns besser funktioniert. Sie können beide Methoden ausprobieren und sehen, was Ihnen das beste Ergebnis bringt.

- Rollen Sie nun die Hörnchen auf, indem Sie mit zwei Händen die beiden Flügel von der Mitte aus nach außen bewegen und so die gewünschte Form erreichen. Versuchen Sie, den Teig anfangs straff zu rollen und so viel Druck auszuüben, dass die Schichten gut zusammenpassen, aber natürlich nicht so viel, dass die Schichten beschädigt werden. Sie können selbst entscheiden, ob Sie eine gerade Form beibehalten oder die Punkte zu einer Halbmondform zusammenführen möchten.

Gärung und Backen



- Legen Sie die Hörnchen auf die Backbleche und lassen Sie genügend Abstand zwischen ihnen, damit sie sich beim Aufgehen und Backen nicht berühren. Das Ei mit einem Teelöffel Wasser mischen und zu einem glatten Teig schlagen. Die Hörnchen mit einer ersten Schicht aus hellem Ei bestreichen.

- Lassen Sie die Croissants ohne Zugluft bei einer idealen Temperatur von 24 ºC aufgehen. Dann die Croissants in den Ofen schieben. Durch die Steine und die Isolierung hält der Ofen diese Temperatur lange Zeit. Die Backzeit beträgt etwa 2 Stunden. Ob die Croissants fertig für den Ofen sind, erkennen Sie, indem Sie das Backblech leicht schütteln und prüfen, ob die Croissants leicht wackeln. Sie sollten die Teigschichten auch an den Seiten der Croissants erkennen können (siehe Foto).

- Kurz vor dem Backen die Croissants mit einer zweiten Schicht leichter Eiercreme bestreichen.

Für Haushaltsbacköfen empfehlen wir, die Croissants 18 bis 20 Minuten bei 200 °C Heißluft zu backen und den Thermostat eine Stufe herunterzudrehen, wenn Ihnen die Bräunung zu schnell geht. Aber Sie müssen wirklich aus Erfahrung und durch das Backen verschiedener Chargen von Croissants lernen, was die ideale Zeit und Temperatur für Ihren eigenen Ofen ist.

Wir backen die Croissants in unserem großen Heißluftofen 6 Minuten lang bei 195ºC, dann senken wir die Temperatur auf 165ºC und backen sie weitere 9 Minuten. Nehmen Sie sie aus dem Ofen, lassen Sie sie ein paar Minuten auf dem Backblech liegen und lassen Sie sie dann auf einem Rost weiter abkühlen.

Essen Sie sie natürlich warm und frisch! Wir frieren Croissants ein, die wir nicht innerhalb eines Tages essen oder mit anderen teilen. Wir geben sie direkt aus dem Gefrierschrank in den vorgeheizten Backofen (180 °C) und erhitzen sie 8 Minuten lang, dann haben Sie leckere Croissants!