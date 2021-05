Nachdem der Mai dieses Jahr regelrecht ins Wasser gefallen ist, liegt unsere große Hoffnung nun auf dem Folgemonat. Spätestens am 21. Juni sollten alle Zeichen auf Sommer stehen, da zu diesem Zeitpunkt die Sonne bei uns auf der Nordhalbkugel an ihrem höchsten Punkt steht. Dieser längste Tag des Jahres wird schon lange als besonderer Wendepunkt im Jahr gefeiert. Sonnwendfeiern sind vor allem in nördlichen Ländern eine wichtige Tradition, die meist mit Tanz und Gesang um ein großes Feuer als Sieg des Lichts über die Dunkelheit zelebriert wird.

Während die meisten von uns heutzutage nicht mehr abhängig von der Witterung sind, waren unsere Vorfahren zwangsläufig in den Rhythmus des Jahres eingebunden. Wurden die Nahrungspflanzen zu früh, zu spät oder bei ungünstigem Wetter gesät, gab es schlicht und ergreifend nichts zu essen. Für uns moderne Menschen ist die durch moderne Technik gewonnene zeitliche Unabhängigkeit nicht ausschließlich ein Segen. Schließlich können wir immer und überall arbeiten. Deshalb fehlt uns im Winter oft die notwendige Rückzugsmöglichkeit, um uns vor dem nächsten Frühjahr ausreichend erholen zu können. So manche Winterdepression hat wohl ihren Ursprung in dieser Problematik.

Umso wichtiger ist es, dass wir die sonnigen, hellen Tage nützen, um Energie für die kalte Jahreszeit zu tanken. Eine Pflanze kann uns dabei besonders gut helfen: Das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum) kann getrost als DAS Sonnwendkraut bezeichnet werden, da es zur Sommersonnenwende die meiste Kraft beinhaltet. Wer es während dieser Zeit sammelt, hebt sich ein Stück Sommer für die triste Winterzeit auf. Dann über einen längeren Zeitraum als Tee getrunken, wirkt es sich stimmungsaufhellend auf das Gemüt aus.

Aber Vorsicht, aufgrund seiner photosensibilisierenden Eigenschaften sollte man sich nach der Johanniskraut-Einnahme von direktem Sonnenlicht fernhalten. Da es auch die Wirksamkeit von schulmedizinischen Präparaten wie z.B. der Pille oder Thrombose-Medikamenten beeinflussen kann, ist hier unbedingt der Rat von Arzt oder Apotheker einzuholen.

