Illegale Müllablagerung im Industriegebiet Traiskirchen Süd Handelsstraße : 23.3.2021

Der Frühling kommt mit ganz großen Schritten immer näher. Die ersten Blumen sprießen aus der Erde und Mutter Natur erwacht langsam aus dem Winterschlaf. Doch was ist das? Im gesamten Industriegebiet ist alles mit Müll verdreckt. Regionaut Robert Rieger machte sich auf die Spurensuche und machte ekelige Entdeckungen.

Es ist ein leider schon jahrelanges Problem. Berufskraftfahrer aus halb Europa beliefern die etablierten Firmen mit Waren und erfolgen die Anlieferungen zum Teil in den Nachtstunden. Im Schutz der Dunkelheit entledigen sich dann leider viele LKW Chauffeure von ihrem mittransportierten Müll aus diversen Jausen. Dies beweisen auch die Fotos. Es konnten auch Kunststoffsäcke und Gurkengläser mit offensichtlich menschlichen Exkrementen und Urin vorgefunden werden.

GR Thomas Felbermayer (FPÖ) zu den abscheulichen Ereignissen: „Es ist längst an der Zeit, dass in den Traiskirchner Industriegebieten nachhaltig nach Lösungen gesucht wird. Die ganzjährigen Müllsammlungen durch Arbeiter des Bauhofes sind hier notwendig, jedoch kann dies nicht die alleinige Lösung des Problems sein. Es gilt hier ganz objektiv eine Ursachenforschung für illegale Müllablagerung durch Berufskraftfahrer zu betreiben. Speziell in den Nachtstunden fehlt es den Fahrern an einer Möglichkeit für die Verrichtung der Notdurft und die Möglichkeit der Entsorgung. Natürlich darf dies alleine keine Entschuldigung dafür sein, wenn einfach der Müll in die Natur geschmissen wird, jedoch muss auch verstanden werden, dass die Chauffeure unter enormen Zeitdruck stehen. Corona und die Schließung der Gastro haben die Situation nicht verbessert. Wir werden diesbezüglich bei der nächsten Gemeinderatssitzung erneut einen Dringlichkeitsantrag dazu stellen. Lösungsvorschläge gebe es genug.“

