45-Jahr Jubiläumsgala der Sportunion Traiskirchen

Einen sensationellen Abend mit vielen Höhepunkten konnten die zahlreich erschienenen Gäste in der NMS Traiskirchen erleben.

TRAISKIRCHEN. Eine Zeitmaschine katapultierte die Sportlerinnen und Sportler in die unterschiedlichsten Jahrzehnte. So besuchten sie die Ägypter und die adelige Gesellschaft der Kaiserzeit, trafen Cowboys, Indianer, Ritter und Drachen. Sie landeten am Mond, wurden Zeugen des Urknalles und machten Bekanntschaft mit den Baywatch-Stars und der New Battle-Generation. Eine liebevoll zusammengestellte Reise mit tollen Kostümen, vielen kreativen Ideen und aufwendiger Licht- und Tontechnik, begeisterte die Zuschauer.

Viele Ehrengäste

Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem Bürgermeister Andreas Babler und Sportstadträtin Alexandra Kropf, der Präsident des Österr. Fachverbandes für Turnen – Prof. Friedrich Manseder, der Bezirksgruppenobmann der Sportunion NÖ – Josef Wöhrer, der Ehrenpräsident der SU Traiskirchen – KR Franz Bamberger, der Gründer und Mastermind des Vereins – Prof. Max Kopecky, viele Gönner und ehemalige Mitglieder sowie Vertreter befreundeter Vereine.

Bürgermeister Andreas Babler überreichte der Sportunion ein tolles Geschenk zum Jubiläum. Ein neuer Sprungtisch wurde dringend gebraucht und wir bedanken uns sehr herzlich für diese großzügige Unterstützung der Stadtgemeinde!

Ehrungen

Einige verdiente und langjährige Funktionärinnen wurden mit dem goldenen Ehrenzeichen des ÖFT geehrt: Mag. Bettina Havlicek, Dipl.Päd. Andrea Vicht, Mag. Ingrid Dlauhy und Mag. Karin Schrödl.

Die Ehre gebührt aber auch allen anderen FunktionärInnen, TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen, sowie den zahlreichen helfenden Händen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Der Vorstand bedankt sich auf das Allerherzlichste für die eingelangten Spenden und Geschenke sowie für die viele Arbeit, die wie immer ehrenamtlich geleistet wurde.