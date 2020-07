Beachvolleyball Baden: Corona-Edition im August

BADEN. Die Organisatoren von Beachvolleyball Baden haben es mit maßgeblicher Unterstützung des Österreichischen Volleyballverbandes (ÖVV) geschafft, das FIVB World Tour BADEN OPEN 2020 presented by SPORT.LAND.NÖ von 19.-23. August auf die Beine zu stellen.

In „normalen“ Zeiten bedeutet Beachvolleyball in Baden „Beachvolleyball hautnah“. Das wird heuer anders sein (müssen). Das Turnier wird ohne Tribünen stattfinden. Der Schutz aller Beteiligten und der Fans ist das Wichtigste für die Veranstalter von Vision05. Das bedeutet, dass der Sport komplett in den Mittelpunkt rückt. Selbstverständlich werden alle Schutzmaßnahmen der Bundesregierung genau umgesetzt.

Es wird in Baden nur eine stark limitierte Anzahl von Tickets geben. Alle Spiele werden aber kostenfrei auch live online mitverfolgt werden können. Alle, die bereits Tickets für den abgesagten CEV Continental Cup erstanden hatten, haben die Möglichkeit, diese jetzt umzutauschen oder ihr Geld zurück zu bekommen.