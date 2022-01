Benny Karl: Erfolge als Snowboarder

NÖ. Benjamin Martin "Benny" Karl ist ein erfolgreicher niederösterreichischer Snowboarder. Der gebürtige St. Pöltner wurde je dreimal Gesamtweltcupsieger und Weltcupsieger im Parallelweltcup, 2004/05 war er Juniorenweltmeister im Parallelriesenslalom. Weltmeister wurde er 2009 im Parallelslalom in Sungwoo (Korea), 2011 sowohl im Parallelriesenslalom als auch im Parallelslalom in La Molina (Spanien) und 2021 in Rogla im Parallelslalom. Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver gewann Karl die Silbermedaille und 2014 in Sotschi die Bronzemedaille im Parallelslalom.

