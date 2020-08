Bewegte Kids: eine Erfolgsstory auch in Corona-Zeiten

BADEN. Fünf Wochen lang wurden im Sommer in Baden von "Bewegte Kids" 350 Kinder betreut. In Coronazeiten bedeutet das auch den Verbrauch von 60 Liter Desinfektionsmittel! Denn nach jedem Gruppenwechsel wurden alle Utensilien desinfiziert, alles abgewischt, etc..

Mit dem eigenen "Bewegte Kids"-Coronakonzept ist die Organisation rund um Hans Holdhaus sehr gut gefahren. "Die Gruppen haben wir so organisiert, dass sie sich beim Essen nicht überschnitten haben und alle den notwendigen Abstand hatten. Einzig die Schwerpunkte konnten wir heuer nicht umsetzen, da wir die Gruppen nicht mischen konnten. Karate und Fechten fielen also aus Corona Gründen aus, dafür haben wir viele andere Möglichkeiten geboten und die Kinder hatten dennoch viel Spaß." Es gibt schon viele Anmeldungen für die Sommercamps von "Bewegte Kids" für 2021. Holdhaus bedankt sich auf diesem Weg bei allen, die die Camps tatkräftig unterstützt haben, angefangen beim Team von "Gehrers Matchball", das für ausgezeichnete Verpflegung sorgte, aber auch bei Sponsoren wie Gigasport, Raiffeisen Bank Baden, Stadtgemeinde Baden und Hauptsponsor Ja!Natürlich. Nach einer kurzen Pause werden am 24. August die ersten "Bewegte Kids"-Wochen in Eisenstadt gestartet.