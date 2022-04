Brückenlauf wird 20

LEOBERSDORF. Das sportliche Frühjahrshighlight für alle Laufbegeisterten naht in großen Schritten: Am 1. Mai sollen insgesamt wieder bis zu 2.000 Läufer:innen in zahlreichen Bewerben wie 10km-Hauptlauf, 3er-Staffel, Nordic Walking oder den Jugendbewerben auf die Strecke gehen. Bürgermeister Andreas Ramharter freut sich riesig: „Nach zwei Corona-bedingten Absagen 2020 und 2021 können wir heuer endlich unseren 20. Geburtstag feiern!“ Auf die Teilnehmenden wartet neben einem praktischen Bauchtascherl für Handy & Co. heuer auch erstmalig eine edle 20 Jahre Brückenlauf-Medaille. Und als Draufgabe gibt es zum Jubiläum 2022 ein ganz besonderes Pre-Event: Die Lauflegende Carsten Eich kommt am 14. April für einen exklusiven Motivationsabend nach Leobersdorf. Im Leobersdorfer Eventcenter gibt der zweifache Olympiateilnehmer um 18.30 Uhr „10/21/42“-Tipps für einen erfolgreichen Wettkampf – kommen darf jede/r, der am Brückenlauf teilnehmen wird. Nicht neu, aber schon beliebte Tradition ist der Brückenläuferempfang mit Sportmesse am Lauf-Vortag (30.4.): Gratis Kaiserschmarrn, günstige Laufschuhe und ein buntes Bühnenprogramm stimmen da auf den sportlichen Wettkampf tags darauf ein.