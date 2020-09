Die Vorbereitungen für den Velo/Run presented by Raiffeisenbank Baden laufen auf Hochtouren. Noch bis Donnerstag, den 10. September online anmelden und sich tolle Goodies sichern.

„Ein besonderes Dankeschön gilt unserem Hauptsponsor, der Raiffeisenbank Region Baden. Ohne sie wäre der Velo/Run nicht möglich gewesen – besonders in diesem Jahr, während dieser schwierigen Zeiten. Gemeinsam blicken wir freudig auf den 13. September und ein tolles Sporterlebnis!“, freut sich Dominik Gschiegl, Projektleiter des Velo/Runs und Geschäftsführer der Badener Eventagentur Vision05.

Corona-Edition

Das Lauf- und Radevent findet heuer in einer speziellen „Corona-Edition“ statt. Das neue Konzept soll die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten, alle vorgeschriebenen Corona Bedingungen erfüllen und vor allem Massenstarts vermeiden. Deshalb wird jeder Bewerb mit Einzelstarts erfolgen. Die Laufbewerbe finden am Sonntag, den 13. September ab 09:00 Uhr und der Helenental Radausflug ab 15:00 Uhr statt. Dabei erfolgt alle 20 Sekunden ein Start. Die Laufbewerbe sowie der Helenental Radausflug führen über den wunderschönen Radweg entlang der Schwechat Richtung Sattelbach und je nach Distanz von 5, 10 oder 15 km nach einer Wende wieder retour. Der Start des Badener Radmarathons kann heuer an drei Tagen selbst gewählt werden: Freitag, 11. September von 12:00 bis 15:00 Uhr, Samstag, 12. September sowie Sonntag, 13. September, von 07:00 bis 15:00 Uhr. Die Chipmessung steht dabei an allen drei Tagen zur Verfügung. Die Strecke für den Badener Radmarathon mit 85,3 km und 1100 Höhenmetern bleibt zu den Vorjahren gleich und führt über das Helenental nach Alland, Klausen-Leopoldsdorf, Laaben, auf die Klammhöhe, Neuwald, St. Corona am Schöpfl, Altenmarkt über den Hafnerberg nach Nöstach, von dort nach Neuhaus über Maria Raisenmarkt bis nach Mayerling und wieder bis in das Ziel in die Helenenstraße in Baden.

Tolle Goodies

Das besondere Highlight in diesem Jahr ist eine biologisch abbaubare 0,75l Trinkflasche im speziellen Corona-Edition Design für jeden Teilnehmer des Velo/Runs. Die Trinkflasche wird vom At the Park Hotel Baden gesponsert. Des Weiteren erhalten die Sportler ein umfangreiches Starterpackage inklusive einem gratis Eintritt in das Strandbad Baden und einer Finishermedaille. Mögliche Platzierungsmedaillen der Klassenwertungen werden den Gewinnern direkt nach Hause geschickt, um Menschenansammlungen bei einer Siegerehrung zu vermeiden.

Anmeldung

Bereits bestehende Anmeldungen bleiben erhalten oder es wird eine Gutschrift ausgestellt, die für das nächste Jahr gültig ist. Für die Anmeldung zur „Velo/Run Corona-Edition“ wird das Startgeld heuer zusätzlich verbilligt. Raiffeisenbank Baden Kunden und Gruppen ab 10 Personen erhalten 4 Euro Ermäßigung. Noch schnell die Chance nutzen und sich unter: www.velorun.at anmelden.