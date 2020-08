Am Samstag ging es in der Baseball-Bundesliga für die Traiskirchen Grasshoppers im Rahmen der Interleague-Spiele gegen den Tabellenführer der Division West sowie regierenden Staatsmeister, Dornbirn Indians. Die Indians mussten in der Vorwoche in Wien die erste Saisonniederlage einstecken, wogegen die Niederösterreicher zwei deutliche Siege aus Feldkirch mit nach Hause brachten.

TRAISKIRCHEN. Im ersten Spiel des Tages übergaben die Coaches der Hoppers Oliver Pernet die Verantwortung auf dem Pitcherhügel. Die Indians brachten mit Ryan Rupp einen Nationalteamspieler, der zu Beginn mit seiner Defense das Geschehen im Griff haben sollte. Die Gäste legten gleich mit einem Double von Merlin Bendlin los, der nach einem Fehler in der Verteidigung auch gleich den ersten Run des Spieles scoren konnte. Seitens der Traiskirchner startete die Offense ebenfalls mit einem Double durch Philipp Eckel, Punkte konnten aber keine eingefahren werden. Im 3. Spielabschnitt legte Bendlin ein weiteres Double nach und punktete wieder – diesmal durch einen Sacrifice Fly von Spielertrainer Christopher Squires. Während die Vorarlberger durch einen Homerun von Michael Salzmann auf 3:0 stellten, ließen die Hoppers die vorhandenen Möglichkeiten anzuschreiben bis ins 6. Inning ungenutzt.

In diesem 6. Inning gab Heorhii Hvrytishvili mit einem Homerun dann den Startschuss zur Aufholjagd der Gastgeber. Der in Hochform spielende Tobias Kiefer hatte zwischenzeitlich als Pitcher übernommen und ließ auch diesmal nichts anbrennen: 8 Strikeouts in 4 Innings, 0 Hits sprechen eine deutliche Sprache. 7. Inning, Zwischenstand 1:3 aus Sicht von Traiskirchen – Auftritt Philipp Brenner: Die Bases waren geladen, als der 1st Baseman der Grasshoppers ausholte und einen mächtigen Grand-Slam-Homerun über den Zaun im tiefen Centerfield jagte und damit auf 5:3 stellte. Die Indianer hatten Zwischenzeitlich Michael Jäger als Pitcher gebracht auf dessen Würfe sich die Offensivabteilung der Hoppers deutlich besser einstellen konnte. Double von Hvrytishvili, Single von Alex Schiller – 7:3. Kiefer legte dann in der Offense noch einen Homerun drauf und damit war der Widerstand der Dornbirner endgültig gebrochen – Endstand 9:3.

Im 2. Spiel standen sich Heorhii Hvrytishvili und Jochen Pfister als Pitcher gegenüber. Während der Pitcher der Hoppers diesmal sofort in die Partie fand, musste der Werfer der Vorarlberger schon im 2. Spielabschnitt Hits von Hvrytishvili, Schiller, Felix Lahsnig, Michi Koller und Michi Diesner am Stück hinnehmen – 4:0 für Traiskirchen. Im 4. Inning dann plötzlich Schwierigkeiten für den Werfer der Hoppers: Hits von Jäger und Rupp bei Läufern auf Base stellten den Anschluss her – 4:3. Konter der Heimischen: Basehits von Eckel und Tobi Werner und zum zweiten Mal an diesem Tag jagte Philipp Brenner den Ball über den Zaun des Hoppersfields: 8:3 für Traiskirchen. Michi Koller war der neue Pitcher der Gastgeber und hatte die Offense der Vorarlberger lange Zeit unter Kontrolle. Einzig Marcel Theiner punktete auf ein Single von Elias Niel nachdem Michi Diesner zwischenzeitlich mit seinem ersten Bundesliga-Homerun auf 9:3 erhöhen konnte. Als seitens der Grasshoppers bereits mit einem sicheren Sieg gerechnet werden konnte, zeigten die Indians große Moral und gaben im 9. und letzten Spielabschnitt noch einmal Gas: Ein Double von Bendlin, darauf ein Walk für Joachim Frick, ein Triple von Squires sowie ein Sac-Fly von Theiner ließen den Vorsprung der Hoppers auf 9:7 schmelzen, ehe Koller mit einem Strike-Out den Sack zu machte.

Mit diesen doch etwas überraschenden Siegen fuhren die Traiskirchner ihre ersten Erfolge in der Heimat ein und besiegten damit auch den kolportieren „Fluch“, zu Hause heuer nicht gewinnen zu können. Nächsten Sonntag steht die nächste Bewährungsprobe an, wenn die Grasshoppers zu den Athletics nach Attnang-Puchheim anreisen. Spielbeginn des Doubleheaders ist um 13 bzw. 15.30 Uhr.