Julian Hörl und Alexander Horst gewinnen nach dem Vorrunden-Gruppensieg vom Freitag auch ihre Viertelfinal-Hitzeschlacht gegen die Neuseeländer Fuller/O`Dea S. und stehen damit beim Future Turnier in Songkhla (THA) im Halbfinale. Dort treffen sie am Sonntag um 10:00 Uhr (05:00 MEZ) auf die Italiener Bonifazi/Benzi. Die Finalspiele sind für 14:00 bzw. 15:00 Uhr (09:00 bzw. 10:00 MEZ) angesetzt.

Hörl/Horst vs. Fuller/O`Dea S 2:1 (-18/21/5)

Alex Horst: „Im Laufe meiner Karriere habe ich ja schon an vielen Stränden gespielt, aber bei so heißen Bedingungen und vor allem bei so hoher Luftfeuchtigkeit noch nie! Jeder Ball ist ein Kampf. Ich bin froh, dass wir unser Ziel, die Spiele um die Medaillen, erreicht haben, auch wenn es sicher nicht schön zum Ansehen ist, wenn vier Athleten über das Feld schleichen.“

Julian Hörl: „Es ist ein richtiger Überlebenskampf. Wir werden morgen nochmals alles geben und hoffen auf eine Medaille beim ersten gemeinsamen Antreten!“