BADEN. Clemens Doppler und Alexander Horst müssen beim FIVB 1* Turnier in Baden gesundheitsbedingt w.o. geben. Nachdem Clemens Doppler die zweite Nacht in Folge mehr Zeit auf der Toilette als im Bett verbracht hat, war der Entschluss zum Rückzug aus dem Turnier schnell gefasst. Clemens dürfte sich am Donnerstag Abend in einem griechischen Lokal in Baden – wie zwei Schiedsrichterinnen des Turniers - eine Lebensmittelvergiftung eingefangen haben, die ihn bereits in der Nacht auf Freitag viel Energie gekostet hat.

Clemens Doppler: „Gestern Freitag habe ich noch probiert das Problem zu überspielen, aber wie man im zweiten Match gesehen hat, war ich energielos. Nachdem es letzte Nacht ganz ähnlich weitergegangen ist, macht ein Antreten eigentlich keinen Sinn.“

Das einzige fix fürs Viertelfinale qualifizierte Team ist nun das Duo Tobias Winter und Julian Hörl, die über Doppler/Horst siegten. Sie schafften den direkten Einzug ins Viertelfinale. Die Spiele werden von ORF Sport + übertragen.