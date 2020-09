BADEN. Vor drei Jahren hat Samuel Guggenberger mit dem Tennisspielen beim Badener Tennisclub begonnen. Und jetzt feierte er bereits einen großen Erfolg, den größten seiner noch jungen Karriere. Samuel wurde Ende August NÖTV-Landesmeister in der Altersklasse U9, und zwar im Single und im Doppel. Im Finale siegte er gegen Nick Schmitzer vom TC Katzelsdorf. Und im Doppelbewerb legte er noch nach und holte auch dort gemeinsam mit Robert Schöls die Goldmedaille.

Tennis liegt dem jungen Mann, dessen großes Vorbild Rafael Nadal ist, im Blut. Denn bei den Landesmeisterschaften mit dabei war auch seine Oma Beate Huschek, die beim BTC Tennistrainerin ist, und auch ihren Enkel trainiert. "Er trainiert aber auch mit André, einem weiteren Trainer bei uns im Verein. Das finde ich wichtig, denn dann sehe ich Sami auch aus einer anderen Perspektive. Das Finale in der Landesmeisterschaft hat er fulminant gespielt, trotz Regenwetters."

Samuel spielt übrigens nicht nur gut, er entwickelt auch bereits Fähigkeiten zum Coach. Denn in der Damen-Herbstmeisterschaft 45+ pusht er umgekehrt seine Oma zum Sieg.