Derzeit läuft das BADEN OPEN, ein großes Beachvolleyballturnier im Weilburgpark, das am 22. und 23. August auch von ORF Sport+ live übertragen wird. Anlass für einen kleinen Rückblick, wie denn diese besondere Geschichte von Beachvolleyball Baden überhaupt begann..

BADEN. Drei gegen drei, vier gegen vier, fünf gegen fünf? Zur Zeit des ersten und einzigen Beachvolleyballplatzes im Badener Weilburgpark wussten die Buben und Mädchen eigentlich gar nicht, was Beachvolleyball wirklich ist. Volleyball auf Sand? Seitdem sind mehr als 20 Jahre vergangen. Heuer messen sich genau dort, im Weilburgpark – der an das Strandbad angeschlossen ist – die Profis beim FIVB World Tour BADEN OPEN und den Österreichischen Staatsmeisterschaften – back to the roots. Die Buben und Mädchen sind längst erwachsen geworden. Viele von ihnen sind noch immer Teil von Beachvolleyball Baden: als Veranstalter, Amateur-SpielerInnen, Profi-Fotograf, Vereinsmitglied oder Eltern... Doch wie hat das alles begonnen?

Vereinsgründung

Nach wenigen Sommern und mit ein wenig mehr Ahnung zu diesem Sport beschlossen im Winter 2000/2001 ein paar Beachbegeisterte, dass es doch mehr Professionalität braucht. Ein eigener Verein sollte Beachvolleyball mehr Gewicht im Badener Sportgeschehen verleihen. Im Rahmen des Assistenzeinsatzes an der Österreichisch-Tschechisch- Ungarischen Grenze formulierte der heutige Pressesprecher von Beachvolleyball Baden, Markus Hammer, in einsamen Nächten die Statuten des Vereins und reichte diese per Feldpost ein. Kurz darauf fand die konstituierende Sitzung statt, der „1. Badener Beachvolleyball Verein“ (BBV) war geboren.

Firmengründung

Dank der Tätigkeiten des BBV und vor allem des unermüdlichen Einsatzes seines ersten und bisher einzigen Obmanns, Dominik Gschiegl, entwickelte sich Baden stetig zur heimlichen Beachvolleyball-Hauptstadt. „Die Liebe zum Sport, das soziale Umfeld und das generelle Engagement in einem Verein ehrenamtlich zu helfen, motiviert mich bis heute“, erklärt Dominik. Für den BBV wurden die Turniere bald zu groß. Dominik fand zwei Mitstreiter, bald war eine Firma gegründet: die VISION05.

Das erste große Turnier

So hat die Erfolgsstory richtig Fahrt aufgenommen. Die „Visions“, eben Dominik, Nicolas Hold und Christian Seidl, organisierten 2005 (Anm. daher die Unternehmensbezeichnung „05“) ihr erstes großes Turnier. Man errichtete auf den Sandflächen im Strandbad ein Stadion rund um den Centercourt, die Fans zeigten sich begeistert. Gold ging bei diesem A-Cup der Herren an die Tschechen Palinek/Krc, Alexander Horst (!), damals mit Harald Dobeiner ein Duo, holten Silber, die Schroffenegger-Brüder Bronze.

Heimspiele für Doppler/Horst

Alex Horst ist nicht nur seit Anfang an mit dabei, er ist auch der erfolgreichste Baden-Athlet, der heuer beim BADEN OPEN spielen wird. Und: er spielt, wie sein jetziger Partner Clemens Doppler, seit wenigen Jahren für den BBV. Auch Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig spielen mittlerweile für den Badener Verein, genauso wie die Klinger-Schwestern, Dorina und Ronja. Doppler/Horst gewannen das BADEN OPEN in den beiden Vorjahren, auch heuer steht die Titelverteidigung beim Heimturnier am Plan.

Auch die Damen mischen mit

Seit dem A-Cup 2008 ist Beachvolleyball Baden ein Double-Gender-Turnier. Bei den Damen gab es ebenfalls bereits eine erfolgreiche Titelverteidigung. 2013 holten die Schwaiger-Sisters erstmals Gold beim CEV Masters. Unvergessen blieb der beim Master 2014 bekannt gegebene Rücktritt von Doris, kurz darauf holte sie mit Schwester Stefanie am Centercourt ihr zweites Gold... Die Niederösterreicherinnen sind mit zweimal Bronze, einmal Silber, und eben zweimal Gold noch immer die erfolgreichsten Baden-Athletinnen. 2020 können noch vier andere Athletinnen ihr zweites Baden-Gold holen: Die beim BADEN OPEN top-gesetzten Schweizerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli standen bereits 2016 beim CEV Satellite ganz oben am Siegertreppchen. 2012, beim Masters, war das bereits ihrer Landesfrau Anouk Vergé-Dépré – damals noch mit Partnerin Isabelle Forrer – gelungen. Sie spielt mittlerweile mit Joana Heidrich. Plesiutschnig holte im Vorjahr mit Schützenhöfer den Sieg.

Mehr als ein Sport

Die Eventagentur VISION05 hat sich vom Studenten-Start-up parallel zum Event im Strandbad enorm weiterentwickelt und dabei auch den Stellenwert von Baden als Beachvolleyball-Mekka etabliert.

Beachvolleyball Baden ist jedoch viel mehr als „nur“ Sport. Auch wenn es heuer anders ist, in normalen Zeiten feiern jährlich tausende Beachfans im Stadion rund um den Centercourt „Beachvolleyball hautnah“. Dominik erklärt seine Beweggründe: „Ich mag den Eventkitzel, die Höhen und Tiefen, die Emotionen bei den Events und die lachenden Gesichter der Besucher, die unsere Veranstaltungen besuchen.“

Gut für den Tourismusmotor

„Jährlich generieren wir zwischen 1000 und 2000 Nächte in Baden. Oft ist es mir schon passiert, dass ich unter dem Jahr ausländische Spieler in Baden getroffen habe, die ihre Familie mitgenommen haben. „It’s a wonderful and nice city, I want to show my family the Strandbad and the whole city.“

In den vergangenen Jahren ging es auch für den Verein steil bergauf. Mit der Entwicklung neuer Teams steht der BBV mittlerweile beinahe jedes Turnierwochenende am Stockerl. Das verlangt viel Training, dafür stehen dem Verein mittlerweile vier Plätze, die er selbständig betreut, im Weilburgpark zur Verfügung. Genau auf diesen Plätzen finden heuer das BADEN OPEN und die Staatsmeisterschaften statt. Dominik: „Unser Verein feiert im nächsten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Ich bin stolz von Anfang an Obmann sein zu dürfen. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, aber seit 2019 geht es richtig steil bergauf, mit einem professionalen Nachwuchsprogramm.“

Nachwuchsförderung

Im Vorjahr wurde das Regionale Ausbildungszentrum Thermenregion (RAZ) ins Leben gerufen. Dominik: „Seit 2019 stecken wir jegliche Investition in unser Nachwuchsprojekt, das RAZ in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Gainfarn. Das läuft schon richtig gut. Aber auch ist es entscheidend, dass sich die Eltern darum kümmern ihre Kindern vom Smartphone weg in einen Verein zu bewegen. Es geht ja um viel mehr als nur um den Sport. Es geht um ein soziales Umfeld, um Spaß und gemeinsame Erfolge.“

Zusammenarbeit mit den Schulen

Insgesamt wurden seitdem vier Schulen im Bezirk Baden betreut. Im kommenden Schuljahr werden sowohl die Schulen in Baden weiter trainiert, als auch in den Bezirken Mödling und Wr. Neustadt. 35 Kinder nehmen derzeit regelmäßig an den Trainings teil. Andreas Trummer übergibt das Trainer-Zepter ab September an Astrid Bauer, ebenfalls staatliche A-Trainerin. "Astrid ist eine top-geeignete Nachfolgerin. Die motivierten Kinder werden sich bestens weiterentwickeln", ist sich Andreas sicher. "Der Zuspruch ist riesig und es gibt zahlreiche Talente in der Kurstadt. Schön wäre es, wenn die umliegenden Vereine das Potenzial des RAZ erkennen und die Zusammenarbeit in Zukunft noch mehr gefördert wird“, erklärt der Trainer. „Die Vision des BBV ist ein duales Ausbildungszentrum für Kinder und Jugendliche, um neben Beachvolleyball eben auch in der Halle Mannschaften bilden zu können“, ergänzt Dominik.

Im heurigen Sommer wurde der Vize-Weltmeister von 2017, Clemens Doppler, ins Boot geholt, um so den Kindern noch mehr Motivation zu geben. „Die Kinder lernen schnell und wollen sich immer weiterentwickeln“, befindet das Beach-Idol. „Die Kids sind ungemein begeisterungsfähig und motiviert im Training. Es sind alle mit Spaß und dem nötigen Ernst bei der Sache und das ist ja unterm Strich das Wichtigste. Mir macht es auch großen Spaß mit ihnen zu arbeiten“, erklärt der Titelverteidiger beim BADEN OPEN.

Nicht nur für den BBV, auch für VISION05 und das SPORT.LAND.Niederösterreich – von Beginn an Hauptsponsor der großen Events – war Nachwuchsarbeit immer von besonderer Bedeutung. Der Sport bleibt in Baden höchst lebendig, das werden die beiden bevorstehenden Turniere zeigen.

Fernsehübertragungen

ORF SPORT + überträgt beim BADEN OPEN live ab Samstag, den 22.8., ab den Viertelfinal-Spielen (14 Uhr) und am Sonntag, den 23.8. ab 10 Uhr live. Auf laola1.at, www.twitch.tv und beachvolleyball-baden.at wird es von allen Courts an allen Tagen einen kostenlosen Live-Stream geben.

Fotohinweise:

037 by BBV: Profi-Organisator Dominik Gschiegl als Schiedsrichter beim Amateurturnier 2002.

040 by D. Brenner: Beachvolleyball Baden-Fotograf Rainer Mirau als Spieler beim Badener Amateurturnier 2003.

041 by D. Brenner: Dominik Gschiegl beim Angriff am Netz 2003.

043-046 by Blanca Schroll Casares: Clemens Doppler setzt sich für den 1. Badener Beachvolleyball Verein (BBV) für den Nachwuchs ein.