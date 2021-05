Designermode zu Top-Preisen bei Coco Kids

BADEN. Ihr bereits drittes Geschäft eröffnete Andrea Thier kürzlich in Baden. Nach dem Start mit „Coco Women“ im Jahr 2005 in der Wassergasse 14 startete sie – genau zwei Wochen vor Ausbruch der Pandemie – im März 2020 mit ihrem zweiten Standort. Mit „Coco Women+s“ bietet sie seither in der Breyerstraße 2 auch Mode für „kurvige“ Frauen an.

„Eigentlich war mein Traum aber von Anfang an ein Kindermodengeschäft zu besitzen“, so die engagierte Unternehmerin. Und wie es der Zufall wollte, traten nun zugleich ein passender Standort und die ideale Verkäuferin in ihr Leben. Im nun neu eröffneten „Coco Kids“ in der Wassergasse 37 gibt es Designermode zu Top-Preisen für Babys und Kids bis 12 Jahre.

Dazu gratulierten auch Bürgermeister Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek, Wirtschaftsstadträtin Mag. Carmen Jeitler-Cincelli und Mag. Dolores David-Fromm vom WirtschaftsService herzlich.